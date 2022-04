Belén Esteban ya no puede ocultar más la foto del embarazo

Belén Esteban siempre ha expresado su deseo de volver a ser madre. Desde que se casó con Miguel Marcos, esta es una idea que no le ha dejado de rondar por la cabeza.

"Cuando pasó lo de María José, todo el mundo me preguntaba. Yo llevo 8 años de relación con Miguel. Casados vamos a hacer 3 en junio, y me encantaría quedarme embarazada, sobre todo por Miguel", contó en su momento.

| Europa Press

Y aunque asegura que no es un tema que le quite el sueño, confesó que siguen intentándolo; aún sabiendo las complicaciones que podría sufrir. "Tengo 48 años. Soy diabética y sería un embarazo de alto riesgo […] Lo hemos intentado de manera natural, pero no lo hemos conseguido".

Ahora, Belén Esteban está contando los días para que un nuevo bebé llegue a su vida. Bueno, más bien a la de su hija. Y es que, dentro de muy poco, Andrea Janeiro va a tener un hermanito nuevo.

Belén Esteban ve las primeras imágenes de María José Campanario

Belén Esteban ha podido ver las imágenes del avanzado estado de gestación de María José Campanario. El pasado mes de diciembre, el padre de Andrea Janeiro y su mujer anunciaron que están esperando a su tercer hijo en común.

| El Español

Una noticia que a 'La princesa del pueblo' le pilló por sorpresa, aunque no se lo pensó dos veces a la hora de felicitar a los futuros papás. Ahora, y recién entrada en el tercer trimestre, la odontóloga se ha dejado ver por las calles de Arcos de la Frontera.

La revista Lecturas ha publicado, en exclusiva, las primeras imágenes de esta mujer de 43 años en la recta final de su embarazo. Las cámaras de este medio de comunicación han captado a la futura mamá acudiendo a un gimnasio de Cádiz, donde da clases de preparación al parto.

"Con la perspectiva de la edad, porque di a luz a mis hijos muy joven, estoy segura de que lo voy a disfrutar todo de una manera totalmente diferente", aseguró la futura mamá en su momento.

Belén Esteban le reventó la exclusiva a María José Campanario

Belén Esteban no se esperaba que Sálvame pudiese llegar tan lejos. El pasado 24 de febrero, este programa de Telecinco destapó uno de los secretos mejor guardados de María José Campanario y su marido.

Tras hacerse público el embarazo de la madre de Julia Janeiro, todos los focos estaban puestos en la odontóloga. Y, aunque intentó ocultar toda la información relacionada con su futuro hijo, finalmente este espacio de La fábrica de la tele sacó a la luz algunos datos sobre su embarazo.

| GTRES

Después de cinco meses esquivando a la prensa, Belén Esteban y su hija por fin se enteraron del sexo de este nuevo miembro de la familia Janeiro. "Todo el tiempo se referían en femenino al bebé. Decían cosas como: 'tranquila, que la niña está bien'.

La ginecóloga siempre se refería al bebé como una chica", aseguró un confidente del programa.

Este momento se produjo el pasado 9 de febrero, cuando María José Campanario y Jesulín de Ubrique acudieron a una cita en el hospital.

Sálvame se puso en contacto con un joven que aseguró haber estado presente en la conversación del matrimonio y su ginecóloga.

| Mediaset

"Ella estaba en la puerta de fuera con la ginecóloga y el marido. Yo estaba con unas amigas y nos sorprendió porque [los médicos] nunca suelen acompañar a nadie a la puerta y, de repente, salieron como ocultando algo".

▶️ La dolorosa infancia del novio de Andrea Janeiro Esteban, Daniel Wozza

Además, durante la emisión de Sálvame Lemon Tea de aquel día, el programa mostró las primeras fotografías de la mujer de Jesulín de Ubrique embarazada. Unas fotos que en el mercado de la comunicación "tienen un precio de entre 20.000 y 30.000 euros".