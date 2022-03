A pesar de que no sabemos si David Flores Carrasco ya conoce a la novia de su padre, Marta Riesco, deja claro que comparte completamente la opinión de su hermana sobre ella.

Riesco aseguraba emocionada que no solo piensa en casarse con Antonio David, sino también en tener un hijo con él.

| Europa Press

"Marta Riesco ha tomado una decisión que afecta directamente a la familia de su novio", anunciaban en Sálvame. "¡Quiere ser mamá!"

"Marta Riesco querría el pack completo, es decir boda y embarazo. Aunque no sabemos qué es lo que quiere primero", desvelaban en el programa.

Algo que no le habría hecho mucha gracia ni a Rocío ni a David, que le habrían dejado claro a su padre lo que piensan al respecto.

| GTRES

"Tengo el mejor padre del mundo… a pesar de que haya cosas suyas que no entiendo", reconocía la nieta de 'la más grande'.

"Que cada uno haga con su vida lo que quiera, es mi opinión personal, pero creo que no es el momento. Como no soy yo la que tiene que decidir en la vida de los demás, que cada uno haga lo que quiera", respondía cuando le preguntaban por el tema.

"No sé si iría. De verdad, que no lo sé. ¡Es que de momento espero que no se casen! No creo que sea de hoy para mañana...", confesaba.

Y no solo eso, sino que al parecer, la joven ve incluso más factible casarse ella y tener hijos, antes de que lo haga Antonio David.

"Siempre lo he dicho, quiero ser madre joven, que también lo dije antes en Supervivientes", explicaba durante su estreno en Ya son las ocho. "Pienso más en el presente que en el futuro. Que venga lo que tenga que venir".

David Flores Carrasco y su hermana dejan claro lo que opinan de Marta Riesco

Por otro lado, Rocío tampoco perdía oportunidad de hacerle un guiño a Marta y es que dejaba claro que ella también "se levanta a las cinco de la mañana para ir a trabajar".

"Es muy sacrificado, parece muy fácil, pero no lo es", comentaba sobre el trabajo de influencer. "Yo voy con mi equipo que se encarga de organizarlo todo. Ahora vengo de hacerme una sesión de fotos. Llevo despierta desde las 5 de la mañana y todavía no me he sentado".

Unas palabras que recuerdan a la mítica frase que siempre utiliza Riesco. Además, la hija de Antonio David también se animaba a opinar sobre la nueva faceta de cantante de Marta.

| Europa Press

Marta no le tema a nada, y lo ha dejado muy claro lanzado al mercado todo un 'hit musical' titulado 'No tengas miedo'. Un verdadero sueño para ella, que siempre ha tenido la espinita de la música clavada.

"Ojalá poder haber hablado con esa Marta cantarina de los 18 años cargada de sueños... No importa lo mal que vengan dadas, disfruta de la vida que cuando menos te lo imagines, tu sueño se cumplirá. Y en eso estamos… ¡cumpliéndolos!", aseguraba emocionada.

"Las mejores cosas de la vida sin duda llegan, cuando menos te lo esperas...", añadía. Algo ante lo que Rocío le daba un golpe de realidad.

"No me veo bailando este verano la canción, soy más de reggaeton", reconocía la nieta de 'la más grande'.

Y no le temblaba el pulso a la hora de reconocer lo que le parece: "Siendo honesta está muy bien. Me gusta la letra y ella canta bien".