Belén Esteban comunica a Miguel Marcos el futuro de su embarazo

A Belén Esteban nunca le ha costado compartir su vida con sus seguidores. Desde que comenzó su andadura en televisión, La princesa del pueblo siempre se han mostrado muy cercana y accesible para la audiencia de Telecinco.

En más de una ocasión, la colaboradora nos ha deleitado con alguna divertida anécdota sobre su vida íntima con Miguel.

Ahora, y después de silenciar los rumores de un posible nuevo embarazo, la madre de Andrea Janeiro ha vuelto a ser el centro de atención.

Las confesiones de su compañera Carmen Borrego han provocado que Belén Esteban revele uno de los secretos más íntimos que guarda con su marido.

El pasado 4 de marzo, la hermana de Terelu Campos se sometió al Polígrafo Deluxe más picante de su carrera profesional. La colaboradora de Sálvame se atrevió a desvelar algunas experiencias sexuales que ha vivido desde su juventud.

Y, aunque ella era la protagonista de la velada, el testimonio de la de Paracuellos del Jarama provocó que Carmen Borrego se quedara en un segundo plano.

A pesar de responder a preguntas como: "¿es cierto que perdiste el apetito sexual cuando te quitaron la papada y parte de los párpados?", la confesión de Belén Esteban robó la atención de sus compañeros.

Belén Esteban cuenta sus intimidades con Miguel

Si hay algo que caracteriza a Belén Esteban es su naturalidad y transparencia con la audiencia de Telecinco. Durante este comentado polígrafo, La 'princesa del pueblo' se lanzó a comentar una morbosa afición que comparte con su marido.

La colaboradora no se lo pensó dos veces a la hora de confesar que, durante eventos y reuniones, su marido y ella se meten mano por debajo de la mesa. "A mí me encanta estar con mi marido en una cena y tontear y tocar", aseguró con una sonrisa pícara.

La tertuliana no se lo pensó dos veces a la hora de asegurar que a ella le encanta tocarle "el paquete" a Miguel. "Y él a mí el chumino", dijo provocando las risas de sus compañeros. "Andrea, quita la tele, cariño", le pidió a su hija al percatarse de que podría estar viendo el programa.

Belén Esteban habla de su posible embarazo

Belén Esteban siempre ha gritado a los cuatro vientos las ganas que tiene de darle un hermano a su hija Andrea. Ahora, y con el embarazo de María José Campanario en un estado muy avanzado, los rumores han comenzado a surgir.

Desde que Jesulín de Ubrique y su mujer decidieron hacer pública esta buena noticia, son muchos los que han especulado que Belén Esteban y Miguel Marcos también se habrían lanzado a por el bebé.

A principios de marzo, la colaboradora de Sálvame se pronunció al respecto para aclarar todos estos rumores de una vez por todas. "Sinceramente, si me hubiera querido quedar embarazada, ya me habría quedado", aseguró muy tajante.

"Cuando pasó lo de María José, todo el mundo me preguntaba. Yo llevo 8 años de relación con Miguel. Casados vamos a hacer 3 en junio, y me encantaría quedarme embarazada, sobre todo por Miguel", le explicó a Carlota Corredera.

Aunque ella se muere de ganas de tener un hijo con el amor de su vida, es consciente de que su situación no es la más óptima. "Tengo 48 años. Soy diabética y sería un embarazo de alto riesgo".

Pero Belén Esteban no se cierra ninguna puerta. La tertuliana no está buscando un embarazo, pero tampoco está poniendo remedios para que eso no suceda.

"Lo hemos intentado de manera natural, pero no lo hemos conseguido. No es una cosa que me quite el sueño, aunque lo sigo intentando, ¿eh? Pero la Covid nos ha frenado".