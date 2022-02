'Sálvame', sentenciado a muerte tras lo visto hoy: '¿Qué mier** es esta?'

Sálvame está desquiciado por los bajos índices que ha cosechado de un tiempo a esta parte. El espacio presentado por Jorge Javier Vázquez continúa generando polémicas tarde tras tarde, y no especialmente por la calidad de sus contenidos.

Y es que, la cúpula de la cadena ha cambiado el formato de Sálvame en múltiples ocasiones, viendo que la audiencia no les acompañaba como ellos esperaban.

| Mediaset

En los últimos tiempos, Sálvame había visto como su relación se reducía drásticamente por la dura competencia que tenía el programa con otro de Antena 3. Pasapalabra vencía cada tarde al espacio de Mediaset y los jefazos de Telecinco pensaron que había que darle una vuelta a la estrategia del programa.

La cúpula de Telecinco hiere de muerte a Sálvame

El caso es que decidieron acortar su duración una hora para abrir un nuevo espacio de 20:00 a 21:00 y la encargada de presentarlo era Sonsoles Ónega.

Con la irrupción de Ya son las ocho, Salvame no acababa de resurgir, y las audiencias no acababan de despuntar. Viendo que estas no terminaban de ser favorables, la cúpula de Mediaset pensó en Terelu Campos y María Patiño para conducir una nueva sección. Un soplo de aire fresco para el programa que parecía haber insuflado algo de oxígeno a sus paupérrimos datos.

| Europa press

Además, en los últimos días, las presentadoras del Lemon Tea daban una buena noticia a los jefes de Mediaset. Y es que este nuevo espacio marcaba su máximo de alcance en las pocas semanas que lleva en emisión.

La decisión de Paolo Vasile que nadie entiende

Pero, como se suele decir, cuando algo va bien es mejor no tocarlo por lo que pueda pasar. Y nada más lejos de la realidad tras lo que ha hecho Paolo Vasile, preocupado por las flojas audiencias de una de sus esperanzas para este año 2022. Este decidía que la serie colombiana Pasión de Gavilanes debía cambiar de franja horaria.

| Mediaset

Tras el fracaso de audiencias en horario nocturno, la cadena de Fuencarral se veía obligada a cambiar su estrategia. Consideró que esta serie podría tener mayor aceptación en la franja que ocupa actualmente el espacio presentado por María Patiño y Terelu Campos.

Así las cosas, este el lunes, el programa comenzaba con una escaleta muy diferente a la habitual. Y es que apenas han estado cinco minutos hablando de los temas de corazón que se debatirán en Sálvame.

Lluvia de críticas a Telecinco por cargarse el Lemon Tea

Y es que en la tarde de este lunes Sálvame sorprendía todos, aunque ya había rumores en las últimas horas, al emitir uno de los capítulos de Pasión de Gavilanes. Un episodio que, según apuntaban todos los tuiteros que estaban activos esta tarde en dicha red social, ya había sido emitido en 'prime time' hace unas semanas.

| Telemundo

Las críticas de los espectadores no se han hecho esperar y han sido muchos usuarios los que han cargado contra esta decisión de Mediaset. Un nuevo cambio de estrategia que harta una vez más a la audiencia del programa y borra de un plumazo las ilusiones de Patiño y Terelu a corto plazo.

Muchas de las reacciones enfurecidas de los espectadores han puesto el foco en la falta de coherencia de la cadena de Fuencarral. Y es que algunos denuncian que los buenos datos del Lemon Tea no concuerdan demasiado con esta última y extraña decisión de Paolo Vasile.