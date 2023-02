'Y ahora Sonsoles': una colaboradora anuncia una exclusiva muy especial

Y ahora Sonsoles ha emitido el testimonio de una de sus colaboradoras estrella. Estamos hablando de Fabiola Martínez, que se ha abierto en canal después de ver una sorprendente entrevista de Bertín Osborne. El presentador aseguró que nunca se había enamorado y Fabiola piensa que ha sido injusto.

Fabiola Martínez estuvo 20 años con Bertín y tuvo dos hijos en común, por eso esas palabras le han hecho mucho daño.

En Y ahora Sonsoles, la venezolana ha mostrado su decepción con el que fuera su esposo. "Después de tantos años juntos, viviendo tantas cosas, como el nacimiento de nuestros hijos producto del amor, me sorprende muchísimo", ha lamentado.

Y ahora Sonsoles se convierte en protagonista de la tarde

"Pienso que quizás no ha encontrado a la persona que esperaba y que vea que no le ha llegado lo que esperaba de la vida. O quizás ahora sí está enamorado y piensa que lo que sentía antes no era igual", ha dicho Fabiola en Y ahora Sonsoles.

Sonsoles Ónega se ha quedado realmente sorprendida, no esperaba que su tertuliana se fuera a sincerar tanto. Esta exclusiva marcará un antes y un después porque Bertín y Fabiola habían tenido buena relación hasta la fecha.

"Siempre contaba que cuando se divorció de Sandra no estaba de acuerdo con que ella pidiera la nulidad, porque significaba que ese amor nunca había existido. Me pareció muy bonito, pero ahora me encuentro eso y la verdad es que no lo reconozco". Fabiola reconoce que se siente ofendida, por eso ha dado esa exclusiva tan especial para ella.

La colaboradora no ha dado crédito a las palabras de su exmarido. Sonsoles Ónega ha reconocido que Bertín ha sido muy duro y el presentador no ha tenido más remedio que dar explicaciones.

Y ahora Sonsoles provoca la reacción de Bertín

Bertín ha reaccionado a las palabras de la Fabiola. Ha querido aclarar en redes sociales que en la entrevista de Lecturas se expresó mal. Dice que de Fabiola no es que haya estado enamorado, sino que ha estado "fundido" de amor.

Bertín Osborne había visto esa desgarradora entrevista de Sonsoles a su colaboradora más especial y decidió aclarar todos los puntos. Lo ha hecho en un extenso vídeo para apagar un fuego.

"Una persona íntegra a la que adoro"

Bertín Osborne ha asumido que en la entrevista dijo que "no había estado enamorado nunca". Sostiene que llevaba mucho tiempo en su vida intentando saber cómo se sabe cuando estás enamorado.

El andaluz sabe que "eso no se puede medir. Para mí, es estar enamorado de alguien, convencionalmente hablando, y a lo mejor para ti, no", ha expuesto de la forma más sincera posible.

Además, el jerezano ha dicho que se casó con Fabiola no porque estuviera enamorado, es que "estaba fundido", ha sostenido en un tono que seguro hace bien a su ex cuando le escuche.

Para el presentador, la madre de sus hijos es una persona clave en su vida y aún sigue siéndolo. Y confesaba que cuando la ve, le dan "ganas de abrazarla como una mujer 10 que es", sentenciaba en sus redes sociales.