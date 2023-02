‘Fiesta’ desvela una exclusiva sobre el divorcio de Iñaki Urdangarin

El divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin continúa suscitando mucho interés. Desde el programa Fiesta, el periodista Juan Galiacho ha arrojado un poco de luz con una exclusiva sobre la separación más mediática de los últimos tiempos. Y es que, según apunta el periodista en Fiesta, Irene Urdangarin, hija pequeña del todavía matrimonio, juega un papel fundamental en la separación.

Desde el programa de Emma García, Fiesta, se han revelado nuevos detalles que nos permiten entender mejor los motivos que han llevado a que la firma se demore tanto.

Galiacho da la exclusiva en Fiesta

Mucho se ha publicado en los últimos tiempos sobre el divorcio de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina. Según apuntaba varios medios, la firma de la separación ocurriría el próximo mes de abril, pero ahora la exclusiva revelada por Galiacho en Fiesta ha contradicho esta información.

| Cedida

El periodista afirmaba que Irene Urdangarin tiene mucho que ver en el divorcio de sus padres. Galiacho aseguraba que ocurriría a partir del 6 de junio, cuando la hija de Iñaki y Cristina cumpla la mayoría de edad.

Galiacho dejaba a todos sus compañeros mudos al revelar la importancia de la figura de Irene en la firma de la separación:

“Irene Urdangarin tendrá que dar el visto bueno como dependiente familiar, a pesar de ser mayor de edad. No sé si también Miguel, aunque se encuentre en Londres, como dependiente familiar que es”, señalaba en Fiesta.

Pero eso no ha quedado solo ahí. Galiacho afirmaba también en Fiesta la situación en la que se encuentran ambas partes. Según ha comentado en el programa de Emma García, las negociaciones del divorcio seguirían abiertas. Al parecer, hay varios puntos que aún no están cerrados al cien por cien:

“En estos momentos la negociación del divorcio sigue abierta. En principio, una cantidad mensual de 25.000 euros. Una indemnización superior a los dos millones de euros y varias propiedades”, aseguraba Galiacho en Fiesta.

Por otro lado, Beatriz Cortázar ha querido explicar a fondo la situación, y, sobre todo, el motivo que llevaría a Iñaki Urdangarin a embolsarse esa enorme cantidad de dinero.

“Debemos recordar que Iñaki Urdangarin no actuaba solo, pero el que ha estado en la cárcel sí ha sido él. Evidentemente, deberá haber unos pactos, de silencio o lo que sea. Por lo que no me extraña nada”, apuntaba la periodista.

Fiesta lo revela todo

A través de Fiesta, Leiras ha aportado todos los detalles sobre las condiciones que hay que aprobar para que se firmase la separación. Las exigencias de Urdangarin serían las que aún mantienen las negociaciones abiertas.

Y es que esta semana salía la noticia de que Urdangarin habría recibido la jugosa oferta de dos millones de euros por escribir un libro sobre sus memorias. La periodista Pilar Eyre era la encargada de contarlo en Lecturas, y todo apunta a que el silencio del ex duque de Palma tiene un precio.

| EuropaPress

Sin embargo, estas impresionantes cantidades de dinero han llamado la atención de muchos colaboradores de Fiesta. Antonio Rossi explicaba que existe un gran debate sobre las cantidades que pagaría la infanta Cristina a Urdangarin, en especial debido a su procedencia:

“No se puede entender de dónde viene esas grandes cantidades de dinero. Es una patata caliente para la familia real, en un momento en el que la trasparencia es máxima. ¿De dónde sale el dinero de la infanta Cristina”, preguntaba el colaborador de Fiesta.

Sin duda alguna, un tema muy polémico que dará mucho de qué hablar en los próximos meses.