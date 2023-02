Bertín Osborne coge fuerzas y habla tras ver llorar a Fabiola Martínez en televisión

Bertín Osborne ha decidido romper su silencio y pronunciarse al ver las lágrimas de su exmujer. Para el presentador de televisión ha sido muy duro ver cómo Fabiola Martínez se rompía en directo al escuchar unas declaraciones de él, donde reconocía “no haber estado enamorado nunca”.

La modelo venezolana se enfrentó a una tarde muy complicada en el programa de Y Ahora Sonsoles. Fabiola no podía dar crédito a las palabras que había escuchado del que fuera su pareja. Ahora, Bertín ha cogido fuerzas y se ha pronunciado tras ver las lágrimas de su mujer.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Bertín Osborne habla tras las lágrimas de Fabiola

“Estoy triste, dolida. Después de tantos años juntos viviendo tantas cosas como el nacimiento de mis hijos producto del amor… y que ahora diga que no ha estado enamorado me sorprende muchísimo”, así se expresaba ayer Fabiola en el programa de Sonsoles Ónega.

| Mediaset

La modelo no podía entender qué había llevado al padre de sus hijos a hacer unas declaraciones tan poco acertadas. Tras más de veinte años de relación, Bertín Osborne, sin ningún pudor, afirmaba que “nunca había estado enamorado”. Estas palabras cayeron como un jarro de agua fría.

“He estado muy bien y a gusto. Muy enamorado o muy enchochado yo creo que no. Solo sientes que quieres estar con esa persona”, señaló el presentador en Déjate Querer.

Fabiola no podía evitar romperse en directo al pronunciarse sobre este tema durante la pasada tarde en el programa de Antena 3.

La modelo se reafirmaba y aseveraba que ella sí había estado muy enamorada de él:

“Si él no ha estado enamorado, yo sí. Yo renuncié a muchas cosas, intenté adaptarme a una vida por amor. La verdad que no lo reconozco”, señalaba.

Además, la exmujer de Bertín Osborne exigía respeto al presentador, ya que consideraba que sus palabras estaban fuera de lugar.

“Creo que me merezco un poquito de respeto. Yo lo quiero mucho, jamás me escucharéis decir nada malo de él porque es un hombre maravilloso. Yo no nunca vi la diferencia de edad, yo me enamoré del hombre”, sentenciaba.

Ahora, Bertín ha tenido que coger fuerza y responder a las palabras de la modelo. No cabe duda que para el presentador habrá sido muy duro tener que ver a su exmujer tan destrozada por sus palabras. Así que, a través de un vídeo de Instagram, se ha pronunciado sobre la polémica.

Bertín Osborne intenta explicar sus palabras

“Dije que no había estado enamorado nunca”, comenzaba explicando el presentador, visiblemente afectado. Tras explicar que para él, el tema del amor siempre ha sido algo muy complejo, el presentador justificaba sus palabras.

“Me casé con Fabiola no porque estuviera enamorado de ella, es que estaba fundido. No podía plantearme mi vida sin ella. Y no me equivoqué”, ha revelado.

| Europa Press

Además, Bertín ha querido dejar claro que ha sido la mujer de su vida en los últimos años. “Después, en esos 18 años, me ha demostrado que ha sido la mejor pareja, mujer, madre, una persona íntegra a la que adoro. No es que sea importante en mi vida, es fundamental y sigue siéndolo”, ha explicado.

Finalmente, Bertín ha querido zanjar el tema, justificando que “a veces no sabe utilizar las palabras adecuadas”:

“A veces hablo demasiado y muchas veces no me explico bien. Eso no quiere decir que no haya sentido barbaridades por Fabiola. Me duele que no se haya entendido o que yo no me haya explicado bien”, zanjaba el tema.