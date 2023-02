Marisa Martín-Blázquez vive en una casa que deja a todos sin palabras

Marisa Martín-Blázquez es una de las periodistas más respetadas de Telecinco, la colaboradora de AR lleva toda una vida dedicada a los medios de comunicación. Sin embargo, Marisa es muy hermética a la hora de hablar de su vida privada. A la televisiva no le gusta demasiado la sobreexposición pública.

Eso sí, es muy activa en redes sociales donde muestra, casi a diario, el impresionante chalet en el que vive. En este espectacular hogar, que ella comparte a través de su cuenta de Instagram, podemos apreciar el buen gusto decorativo que tiene la colaboradora.

El estilo rústico y la vegetación invaden el hogar que comparte con su marido, Antonio Montero.

Marisa Martín-Blázquez muestra su hogar en redes

Marisa Martín-Blázquez es una trabajadora nata, lleva décadas dedicada en cuerpo y alma al mundo de la comunicación. Y, desde que comenzó su andadura en el periodismo, no ha dejado de trabajar. Todos estos duros años de trabajo han dado sus merecidas recompensas, y una de ellas es poder vivir en la impresionante casa que tiene.

Aunque ella siempre mantiene su vida privada alejada de la pública, lo cierto es que a la periodista le encanta presumir de hogar. A través de sus redes sociales, la colaboradora de El Programa de Ana Rosa comparte con sus seguidores algunos de los rincones más pintorescos de su hogar.

Se trata de un impresionante chalet donde la vegetación tiene una gran importancia. Para Marisa Martín-Blázquez es muy importante tener contacto diario con la naturaleza, por ello, las plantas y los árboles de todos los tipos forman parte también de la decoración.

Pero si hay algo característico de la vivienda de Marisa Martín-Blázquez y Antonio Montero es el estilo rústico. Además, según hemos podido conocer, la periodista es una gran aficionada de la natación, por lo que cuenta con una impresionante piscina donde refrescarse en los calurosos días de verano.

En algunas de las instantáneas que ha compartido en redes sociales se puede ver el gran porche que tiene el chalet. Seguro que es el lugar favorito de la periodista para celebrar cenas y quedadas con los amigos.

Además, la colaboradora de televisión es una gran apasionada del deporte. Para ella es fundamental tener un rincón de la casa dedicado al culto al cuerpo.

Marisa Martín-Blázquez es una fanática del yoga, una disciplina que lleva practicando desde hace muchos años, y que hace desde su propio hogar

Si hay algo primordial para Marisa Martín-Blázquez es tener paz y armonía en su refugio particular tras las largas jornadas de trabajo en televisión. Cuando los focos de los platós se apagan, Marisa encuentra en su casa el lugar perfecto para desconectar y refugiarse en los suyos.

Antonio Montero y Marisa Martín-Blázquez, una historia de idas y venidas

En los últimos meses, el matrimonio de los dos periodistas se ponía en el punto de mira. Con la participación de Montero en Pesadilla en el Paraíso, los periodistas se convertían en noticia. Tras muchos años opinando sobre la vida de los famosos, ellos mismo pasaban a ser personajes.

Esto no ha sido plato de buen gusto para Marisa, al menos no al principio. Marisa pidió a su marido que no hablara de ella durante su participación en el reality show.

Pero Antonio Montero no lo pudo evitar. Y es que, pese a las idas y venidas que ha tenido el matrimonio, sigue existiendo muchos sentimientos y el amor entre ellos sigue presente.