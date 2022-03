Xisca Perelló y la decisión de Rafa Nadal que lo aleja de tener hijos

Rafa Nadal ha demostrado una vez más que, además de un gran tenista, es un exitoso empresario capaz de levantar cualquier negocio.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Así, junto a otros socios de la talla de Cristiano Ronaldo, Pau Gasol o Rudy Fernández, celebra la inauguración de un nuevo restaurante en Madrid.

'Totó' abría sus puertas hace apenas unos días, pero ya ha recibido grandes críticas alabando su gastronomía, excelencia en el servicio y la experiencia de la música en vivo a diario.

"Se ha apostado por la cocina tradicional italiana de los años 50 y 60, marcada por una enorme creatividad", explican.

| Europa Press

Un local situado en el mismo paseo de la Castellana y que seguramente le aportará grandes beneficios al tenista. Su fortuna ya se estima en 120 millones de euros, y ocupa el puesto 27 de los cien deportistas más ricos del mundo.

Y a pesar de que "son sus socios y no él quienes se ocupan de los restaurantes, el tenista se ilusiona con cada pequeño paso que da su compañía".

| GTRES

"Yo nunca llegué a ver a Rafa, él está centrado en el tenis, pero todos los trabajadores saben que está al tanto de lo que ocurre en la empresa", asegurarían trabajadores del lugar.

Aunque este no es el primer proyecto empresarial en el que embarca Nadal, y es que probó suerte con otro restaurante llamado 'Tatel', al que ahora están viendo crecer.

▶️ Muere el piloto de 17 años Biel Ginart Junior tras una larga enfermedad

Después de ser valorado como uno de los 25 mejores restaurantes del mundo, el tenista y sus socios planean llevar la gastronomía española a Beverly Hills e incluso a Oriente Medio o Arabia Saudí.

Rafa Nadal pospone sus planes de convertirse en padre

Grandes planes que una vez más pospondrían los deseos de Nadal de convertirse en padre junto a su mujer, Xisca Perelló.

Cabe destacar que el tenista pasa la mayor parte del año viajando y compitiendo, además de estar muy comprometido con Fundación Rafa Nadal y su proyecto educativo, la Academia Rafa Nadal.

Eso, sin contar con que también es accionista mayoritario en varios negocios familiares que dirige su padre en diferentes sectores.

Algo, que ocuparía todo su tiempo y le mantendría alejado de casa, donde planea formar una familia y tener varios hijos.

| GTRES

Rafa y Xisca comenzaron a salir en 2005 y se comprometían apenas dos años después. La pareja sellaba su amor en 19 de octubre de 2019 en el impresionante castillo de Sa Fortalesa en Mallorca, frente a nada menos que 350 huéspedes.

Y, desde entonces, no han ocultado sus ganas de querer convertirse en padres, aunque el trabajo junto a la pandemia que nos asola, habrían retrasado sus planes de manera indefinida.

Cabe recalcar que ambos se caracterizan por llevar con máxima discreción su vida privada y alejarse de los medios.

"Es lo que funciona para mí y lo que funciona para Rafael y para mí como pareja", apuntaba Perelló en una ocasión.

Aunque las campanas de un posible embarazo sonaban con fuerza el año pasado, cuando el paparazzi Diego Arrabal dejaba caer que Xisca pudiese estar embarazada.

| GTRES

"Espero que dentro de pocos meses tengamos una portada con una gran noticia de ellos dos", dejaba caer en Viva la vida.

"En muy poco tiempo, si Dios quiere, tendremos una noticia muy buena. Para ellos sería la gran noticia de su vida, tanto para él como para ella. Y yo creo que para todo el mundo porque todos queremos a Nadal", sostenía.

Sin embargo, la información se quedaba en meros rumores. Aunque el deseo de formar una familia sigue muy presente, tal y como manifestaba el propio Nadal en alguna entrevista.

"Tengo mi Fundación, que sigue creciendo, la academia de tenis", aseguraba. "Pero si vienen niños, habrá un cambio", advertía sobre su futura paternidad.

"Es algo que probablemente pase en el futuro porque los dos lo queremos", compartía públicamente.

Además, explicaba que a pesar de que él ha triunfado en el tenis, no obligaría a sus hijos a seguir sus pasos si no quieren.

"Me encantan los niños. Me gustaría que mis hijos o hijas hicieran lo que les gustara, no tengo ninguna intención de forzarles u obligarles a seguir mis pasos en ningún sentido", remarcaba.

Sin embargo, no tienen prisa y se lo toman con tranquilidad: "Nosotros tenemos clara nuestra hoja de ruta y, cuando venga, vendrá".