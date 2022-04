Pilar Eyre anuncia que la relación está en peligro y explica el motivo del sufrimiento

Pilar Eyre, una de las escritoras más reputadas del momento, ha concedido una entrevista que no ha dejado indiferente a nadie. Disfruta de una dilatada experiencia en el mundo del periodismo y maneja información importante sobre la Casa Real, por eso sus exclusivas tienen repercusión.

Recientemente ha explicado en El Cierre Digital que la relación entre Urdangarin y Ainhoa Armentia podría estar en peligro.

Pilar Eyre trabaja en la revista Lecturas, publicación que sacó a la luz el presunto romance clandestino de Iñaki. La periodista está capacitada para hablar del tema, pues es experta en la Familia Real y tiene contactos realmente influyentes. Todo hace pensar que Ainhoa Armentia está sufriendo, pues el antiguo duque de Palma quiere dar un paso adelante.

Pilar Eyre ha explicado en el periódico El Cierre Digital que Iñaki se ha dado cuenta de sus errores y que quiere solucionarlos lo antes posible.

El exmarido de la infanta Cristina sabe que el silencio ha sido un error, por eso está dispuesto a hablar más pronto que tarde. Sus palabras podrían incomodar a Ainhoa y de ahí nace el origen del sufrimiento de la famosa administrativa.

Pilar Eyre está convencida de que Urdangarin “lo contará todo”, pues es la única opción que tiene para seguir avanzando. Está en una situación decisiva y necesita que maquillar su imagen pública porque ya no cuenta con el respaldo de la Familia Real. Se ha separado de la infanta Cristina, madre de sus hijos, y esto le ha despojado de muchos de sus privilegios.

Pilar Eyre habla alto y claro: “Lo tendría que hacer”

Pilar Eyre, referente en temas relacionados con la Casa Real, ve con buenos ojos que el novio de Ainhoa hable con la prensa. Hay muchos rumores que le están haciendo daño y quizá todo tenga una explicación, por eso debe romper su silencio cuanto antes. La periodista cree que lo hará porque ya ha empezado a relacionarse con algunos medios de comunicación.

Eyre declara en El Cierre Digital: “Ya ha estado en dos o tres programas deportivos y tiene un gran amigo en los medios. Una de las cosas que hará es dar explicaciones en una entrevista, esto lo tendrían que hacer. De una entrevista sales reforzado si eres inteligente y el rey emérito debería hacerlo también”.

La escritora sabe perfectamente lo que está diciendo, pues lleva mucho tiempo trabajando en delante y detrás de la pequeña pantalla. Pilar Eyre es una leyenda dentro del periodismo y sus juicios alcanzan una gran repercusión, de ahí el revuelo que se ha creado.

La posible entrevista de Iñaki pondría en peligro la relación que este mantiene con Ainhoa Armentia y generaría bastante dolor si fuera sincero.

Pilar Eyre apuesta por las buenas intenciones

Pilar Eyre está convencida, tal y como ha contado en El Cierre Digital, de que la única opción que tiene Iñaki es contar la verdad. “No entiendo cómo no se dan cuenta desde los equipos de comunicación que los asesoran de que el silencio no les beneficia”. La experta confía en las buenas intenciones del antiguo duque de Palma, quien quiere regresar al mundo laboral.

“Hay que dar el beneficio de la capacidad de reinserción. No me creo que tenga dinero escondido como dicen. Me han dicho que no tiene un duro y que la Infanta le paga hasta los billetes de avión”, declara la periodista.

Eyre asegura que Urdangarin sigue con Ainhoa, aunque en otros medios han puesto en duda la continuidad de este romance. “Creo que en Barcelona buscará otro remedo de hogar con Ainhoa”, explica la escritora. Habrá que esperar para ver si el exmarido de Cristina decide hablar, pues de momento solo está claro que hay mucho dolor en juego.