Tres populares concursantes de Masterchef que han muerto y no lo recordabas

Masterchef es uno de los programas más vistos en nuestro país. Comenzó a emitirse en abril de 2013 y, desde entonces, se ha convertido en un auténtico éxito.

Tanto es así, que, lo que empezó siendo simplemente un concurso de gente anónima, acabó derivando en otros muchos otros formatos. Así, a nuestras pantallas han llegado Masterchef Junior, Celebrity e, incluso, una versión con abuelos.

No obstante, un programa tan familiar y amable como este no ha estado exento de polémica. A lo largo de todos estos años en antena, varios de sus concursantes nos han dejado. Algunos de ellos, en circunstancias bastante trágicas.

Juanma Villar de Masterchef 1

Juanma Villar participó en la primera edición de Masterchef. Aunque su paso por el programa fue bastante breve, salió expulsado en la segunda semana.

A pesar de ello, logró conectar mucho con la audiencia debido a su pasión por la cerveza. Le encantaba utilizar esta bebida en sus recetas.

La afición por la cocina surgió de manera impuesta. El exconcursante reconoció que tuvo que aprender a cocinar como mecanismo de supervivencia cuando se independizó. No obstante, pronto esta imposición evolucionó hasta convertirse en una de sus mayores aficiones.

El ingeniero de telecomunicaciones y aspirante a chef nos dejó en diciembre de 2017 con tan solo 53 años. La cuenta oficial de Masterchef fue la encargada de dar a conocer tan triste noticia. Sin embargo, los motivos del fallecimiento de Juanma Villar no trascendieron.

Otros de sus compañeros de edición no tardaron en expresar su tristeza ante tal noticia, como, por ejemplo, Paloma Ayensa.

"Amigo, ¡ni te imaginas lo que te voy a echar de menos! Todavía no me creo la noticia y espero que me llames para decirme que '¡qué inventos tengo!' Un beso fuerte allá donde estés".

Verónica Forqué de Masterchef Celebrity 6

La conocida actriz se embarcó en 2021 en esta aventura entre fogones sin saber que sería su última aparición en televisión. Su participación en Masterchef Celebrity estuvo marcada por la polémica desde el comienzo y tuvo un dramático desenlace.

Sin duda, fue una de las estrellas de la edición, pero eso también se volvió en su contra.

En diciembre de 2021 la icónica musa del cine español decidió quitarse la vida para sorpresa de todos. Su comportamiento errático en Masterchef ya daba pistas sobre la salud mental de Verónica. Algo que pudo empeorar con el acoso que recibió en redes sociales debido a su cuestionable intervención en el concurso.

Por supuesto, muchos fueron los que denunciaron esta situación e incluso culparon al programa por permitir la participación de la actriz cuando, claramente, necesitaba ayuda.

José Luis Losa de Masterchef 4

La más reciente pérdida que tenemos que lamentar de este talent de cocina es la de José Luis Losa. El pintor de profesión conquistó con su naturalidad y bondad a todos los espectadores de la cuarta edición de Masterchef.

Además, también destacó por sus dotes culinarias, Jose Luis consiguió alzarse con el tercer premio del concurso. Lo de los realities es algo que se le ha dado muy bien, recordemos que también se alzó con la victoria en Supervivientes 2017.

Al igual que en el caso de Verónica Forqué, la desaparición de Jose Luis es todavía más amarga debido a las circunstancias. Además de su juventud, solo 47 años, el motivo de su fallecimiento ha sido muy duro.

El exconcursante de Masterchef decidió quitarse la vida. Después de toda una vida al lado de su mujer, no pudo soportar la repentina muerte de ella. Quedarse viudo le provocó una terrible tristeza cuyo desenlace ya conocemos.