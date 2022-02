Terremoto en Cantora por la decisión judicial que ha conocido Kiko Rivera

Kiko Rivera recibe otro duro golpe. Convaleciente de su ataque de gota, intentando reconciliarse sin éxito con su familia y con un horizonte profesional incerto, acaba de recibir noticias del juzgado.

Kiko tiene una buena relación con sus hermanos mayores, Fran y Cayetano. Tras muchos años distanciados, Kiko ha retomado el contacto con ellos, por lo que está muy al día de sus problemas e inquietudes.

Así pues, la información que acaba de recibir Kiko sobre su hermano Cayetano supone un nuevo varapalo para el DJ.

Kiko ha tenido que ver cómo Cayetano Rivera se ha visto envuelto en un nuevo problema legal con el que podría tener grandes problemas económicos.

Hace algo más de dos años, la revista Semana publicó una serie de fotografías en las que se podía ver al torero en una actitud muy cariñosa junto a una mujer. Ahora, la Justicia ha hablado y no ha dejado en muy bien parado al hijo de Carmina Ordónez.

Tal y como ha informado el portal de noticias Egos en exclusiva, se ha desestimado la demanda que el torero interpuso contra los trabajadores de esta cabecera tras la publicación de unas polémicas fotografías en las que aparece junto a la abogada Karelys Rodríguez durante una de sus escapadas a Londres.

Con estas imágenes, la revista destapó el affaire sentimental que el hermano de Kiko Rivera estaba manteniendo durante su matrimonio con la modelo Eva González.

En su momento, se señaló a la propia Karelys como la responsable de que estas fotografías hayan sido tomadas. Según se comentaba por aquel entonces, la joven se alió con un paparazzi para ser pillada junto al torero durante este viaje a la capital Británica.

Como era de esperar, al torero no que gustó que esas imágenes salieran a la luz, e inmediatamente, decidió interponer una demanda contra la revista, alegando que habían vulnerado su "derecho a la intimidad personal y familiar y del derecho al honor".

Kiko Rivera conoce la decisión de la justicia

Kiko Rivera y sus hermanos por fin conocen el fallo de la jueza. Después de casi dos años, Cayetano Rivera se ha convertido en el gran perjudicado de este conflicto judicial.

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcobendas ha fallado a favor de Semana alegando que dicho reportaje está "sujeto a la libertad de información".

Según ha podido saber La Razón, la Justicia ha desestimado la demanda al considerar que esta revista actuó dentro de la legalidad, ya que las imágenes fueron tomadas plena calle a un personaje público. Consideran que "en nada afectan a su intimidad y menos aún a su honor".

Además, apunta que en ningún momento se vulneró sus derechos fundamentales "porque en sus reportajes nunca ha señalado la existencia de infidelidad ninguna, nunca ha utilizado términos que perjudiquen el honor o la intimidad para referirse al demandante ni a su familia".

Para finalizar, la jueza ha condenado al hermano mayor de Kiko Rivera a pagar a la revista las costas de este proceso judicial.

Kiko Rivera ve las imágenes de su hermano junto a Karelys

A finales del 2019, Kiko Rivera y el resto la familia del Cayetano se enteraron, a través de la revista Semana, de la supuesta infidelidad del torero a su mujer, Eva González.

Esta cabecera publicó una serie de fotografías de diestro y la abogada manteniendo una interesante conversación en una cafetería en la capital británica.

Cabe recordar que en ningún momento la cabecera acusó al torero de serle infiel a su mujer, algo que la Justicia ha tenido muy en cuenta.

Considera que una cosa es la información que se ofreció en un primer momento y otra el debate que, posteriormente, se generó en los diferentes medios de comunicación.

A pesar de todo, el hermano de Kiko Rivera no pudo contenerse y dedicó descargar toda su rabia a través de las redes sociales.

"Si Semana piensa que la Justicia es tonta, y que no saben que de no ser por las especulaciones tan dañinas que se han hecho sobre mi persona no hubiesen comprado/publicado esas imágenes nunca, es porque tienen un concepto de la Justicia muy diferente al mío", escribió en su cuenta de Twitter.

Cayetano Rivera aseguró que no se iba a quedar de brazos cruzados y que pensaba tomar medidas legales contra todas aquellas personas que habían estado implicadas, de una forma u otra, en la captura de dichas imágenes.

"Son unas especulaciones que hacen daño a mi familia y atentan contra mi honor, contra mis derechos fundamentales y mi privacidad y no lo pienso dejar pasar", sentenció.

Lo más impactante es que, después de enterarse por la prensa de que Karelys Rodríguez había sido cómplice del paparazzi que tomó las fotografías, Cayetano Rivera decidió no tomar medidas legales contra ella.

A pesar de que la revista pudo demostrar que esta joven abogada había traicionado al torero, este decidió no implicarla. No se sabe si por lealtad o por miedo a que desvele alguno de sus secretos.