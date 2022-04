Sara Carbonero es uno de los rostros más respetados de la crónica social y ha conseguido algo que parecía completamente impensable. Es una mujer muy perseguida, pero ha logrado que su vida privada permanezca al margen del interés público. Desde que se separó de Iker Casillas ha habido muchos rumores, pero no hay pruebas que demuestren ninguna teoría sobre todo lo que se ha especulado.

Sara Carbonero ha visto como los rumores sobre Iker Casillas cada vez son más persistentes. El deportista disfruta de una economía completamente saneada y es propietario de negocios muy rentables. Pese a esto, vuelven a sonar con fuerza las informaciones que apuntan que Iker no es demasiado generoso, algo que ha confirmado una de sus seguidoras.

Sara ha conseguido tener buena relación con Casillas después de la separación, de hecho entre ellos no hubo ningún escándalo importante. Simplemente decidieron tomar caminos separados por el bien de la familia que tienen en común. Pero Sara Carbonero es un personaje público muy querido, así que se ha convertido en la gran víctima del fracaso matrimonial.

La periodista sabe que su exmarido lo pasa mal cada vez que salen informaciones negativas sobre él, pues son muchos los testigos que se han pronunciado en su contra. El futbolista ha sido acusado de ser “tacaño” y de no ayudar a personas de su entorno que han necesitado dinero. Debemos dejar claro que nadie ha aportado pruebas de esto, aunque el rumor ha tomado cada vez más repercusión.

Sara Carbonero, haciendo gala de la profesionalidad que la cauteriza, está al tanto del último rumor que ha originado Iker Casillas. Una de sus detractoras se ha puesto en contacto con él a través de las redes sociales y el deportista le ha propuesto tener una cita. No consiente que hablen de él sin conocimiento y quiere aclararle a su nueva enemiga cómo son realmente las cosas.

Sara Carbonero está al margen del nuevo escándalo

Sara se ha quedado de piedra el leer el comentario que ha hecho Eva, la internauta a la que Iker le ha propuesto una cita. Esta chica asegura que no quiere reunirse con el deportista porque seguramente le tocaría pagar a ella la cuenta del restaurante. “El problema de acceder a tomarme ese café con él, con Casillas, es que no sé si encima me tocará pagar a mí”.

Carbonero nunca ha dado a entender que el padre de sus hijos tiene un conflicto con el dinero, aunque sea un rumor alimentado por mucha gente. Este rumor cada vez cobra más fuerza y algunos colaboradores como Kiko Matamoros garantizan que es completamente real. El cantante Alejandro Sanz, amigo de Iker, también insinuó en el programa Mi casa es la tuya algo parecido.

La periodista está al margen de lo que ha sucedido y no tiene nada que ver con el nuevo ‘escándalo’ de su exmarido. Es inevitable que todo le termine salpicando, pues todavía tiene contacto con él, pero raramente dará declaraciones al respecto. También ha habido muchos internautas que han aplaudido la valentía de Casillas y cómo se ha enfrentado a su detractora.

Sara Carbonero, impactada: “Fecha y lugar”

Sara se habrá quedado sin aliento al leer la conversación que su ex ha mantenido con Eva, su detractora más famosa. Esta chica es seguidora del Real Madrid y quiere saber qué opina el exmarido de Carbonero sobre la polémica entre Piqué y Rubiales. “Estaré encantado de darte mi opinión, dime lugar y fecha”, le ha respondido Casillas.

Eva ha rechazado a Casillas y este ha seguido insistiendo, pues tiene respuesta a la pregunta que tanto atormenta a la internauta. “Me has pedido que te dé mis opiniones y yo he accedido a ello. Te he dicho de quedar un día: tomamos un café, un refresco o lo que gustes”.

La fama de “tacaño” ha acabado con la buena reputación de Iker, quien hace unos meses era conocido como “el yerno de España”. Su separación matrimonial le ha jugado una mala pasada, aunque no hay ninguna prueba de las acusaciones que ha recibido.