Sandra Barneda descubre el giro en el embarazo tras la ruptura

Sandra Barneda se está tomando un descanso televisivo merecido. Ha sido una de las conductoras de Secret Story 2. A pesar del éxito moderado del espacio, Barneda ha cumplido perfectamente su papel en las galas y en estos momentos se encuentra expectante.

En Mediaset están contentos con ella y es más que probable que pronto le den otro nuevo proyecto que conducir. Mientras, se recupera a nivel sentimental de su ruptura con Nagore Robles.

Ambos la anunciaron con un comunicado, asegurando que seguían llevándose bien, pero que el amor se les había acabado.

A pesar de que ya no son pareja, Sandra está muy pendiente del espacio televisivo que presenta Nagore. Se trata de Baila Conmigo, un dating show en el que el embarazo de una de sus protagonistas lo ha puesto todo patas arriba.

| Mediaset

El embarazo que Nagore Robles no esperaba

Y es que Lucía, una de las concursantes del formato, dejaba sin habla a Nagore y al resto de colaboradores anunciando que está esperando un hijo.

Lo fuerte del asunto es que es de Isaac, apodado Lobo, y expareja de Lucía. Concibieron al bebé al mismo tiempo que estaban dejando la relación porque no se soportaban. Entre lágrimas, Lucía detallaba sus intenciones de tener al niño y aseguraba que no le pide nada a Lobo.

Lucía fue rotunda contra su ex a quien calificó de "cáncer en mi vida". Aseguraba que "lleva mes y medio sin preguntarme cuando voy al médico, como va la cosa, no sabe nada".

Por su parte, Isaac, reaccionaba bastante decepcionado al anuncio de su exchica. Él quería que el anuncio se hubiese hecho de otra manera y de forma conjunta. Una vez dicho, ha asegurado que "es lo mejor que le ha pasado en la vida".

Lucía ha dejado la televisión, ya que prefiere dar un paso atrás y centrarse en estar bien y sin sobresaltos durante el embarazo. Lobo es el encargado de sustituirla y ya ha visitado el plató de Nagore Robles para dar su versión de los hechos.

El embarazo, tema estrella de Baila Conmigo

Lucía e Isaac han empezado con bastante mal pie esta nueva etapa de su vida. Nagore Robles sigue atenta a todo lo que se derive de esta relación y aprovecha para darles consejos para que mejoren la comunicación.

Así pues, Isaac, en su paso por el plató de Cuatro ha asegurado que "estoy trista porque he escuchado muchas cosas que me han decepcionado mucho porque no son verdad". Según el joven catalán, "No le fui infiel a Lucía, yo había dejado la relación unos días antes. Todo eran problemas".

| Mediaset

Isaac concreta: "no me dejaba ni ir a los bolos porque no me quería fuera de casa". En cualquier caso, afirma "querer muchísimo a Lucía porque es la madre de mi futuro hijo, no le deseo nada malo".

Las cosas se han calmado entre ellos, pero las pullas no cesan de ir de un lado para otro. Isaac asegura que "No podemos estar juntos. Para mí ser padre es lo más bonito que me puede pasar, estoy muy contento, pero me da lástima que sea en estas circunstancias".

Ambos coinciden en que "no fue un bebé buscado". Ahora coinciden en que quieren lo mejor para él, por lo que intentarán llevarse bien.

Sandra Barneda, testigo privilegiada del embarazo

Sandra Barneda sigue con mucho interés esta historia. Y es que la mayoría de participantes del programa de su expareja Nagore previamente participaron en La Isla de las Tentaciones, que Sandra presentaba.

Eso conlleva que conozca bien a los concursantes y sepa quien puede estar diciendo la verdad o quien miente. Además, como previsiblemente habrá nueva entrega de LIDLT y Sandra tiene todos los números para presentarla, no puede ni debe perderles la pista.