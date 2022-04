Elena Tablada descubre el plan oculto de David Bisbal que cambiará la historia

Elena Tablada, la diseñadora de joyas más popular de la prensa del corazón, se separó del cantante David Bisbal en 2011.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



El problema es que está obligada a tener contacto con él porque tuvieron una hija en común llamada Ella, quien actualmente tiene 12 años. La joven ha sido la única que ha conseguido que la expareja entierre el hacha de guerra después de una larga lucha en los tribunales.

Elena Tablada disfruta de una dilatada experiencia en los medios de comunicación, pero su fama aumentó cuando conoció a David. Recientemente ha descubierto que el cantante ha trazado un plan que pretende cambiar la historia de la música.

El próximo 22 de abril estrenará un tema que en el pasado cantaba otra artista: Se nos rompió el amor, de la folclórica Rocío Jurado.

| GTRES

Elena sabe que los planes de su expareja darán mucho de qué hablar, pues se ha propuesto interpretar un tema mítico para mucha gente.

Rocío Jurado llevó la canción Se nos rompió el amor a lo más alto y ahora será Bisbal quien ponga voz a la mítica copla. Ha tenido oculto este proyecto durante mucho tiempo, pero ya lo ha sacado a la luz porque tiene todo bien atado.

▶️ Así es la mujer de Roberto Leal: La curiosa historia de amor que les unió

Elena es una mujer muy formada y sabe que el tema que cantará David fue diseñado por el compositor Manuel Alejandro. Bisbal está entusiasmado porque es consciente de la reputación de Manuel, aunque confía en superar el reto con creces. “Poder cantar un clásico como Se nos rompió el amor es un sueño que el 22 de abril al fin podré compartir”, escribe en Twitter.

Elena Tablada está en desacuerdo con David Bisbal

Elena respeta a David porque es el padre de Ella, su primera hija, pero no está de acuerdo con algunos de sus comportamientos. El problema es que no quiere aumentar la tensión que existe entre ellos ahora que han logrado firmar la paz.

Lo han hecho por el bien de la persona que tienen en común, una joven talentosa que le ha robado el corazón a su madre.

| GTRES

Tablada ha hablado en alguna ocasión de su hija porque considera que es lo mejor para ella, pues debe adaptarse a la fama. “Siempre ha sido muy artista, es muy creativa y le gusta la decoración. Me gusta que sea así, porque no está encaminada en maripositas”, declaró en una de sus entrevistas.

La diseñadora de joyas intentó que el público conociera poco a poco a Ella para que cuando cumpliera 18 años no hubiera tanta expectación. Pero Bisbal, el padre de la criatura, no está de acuerdo y prefiere que la joven crezca en el más estricto anonimato.

Esta diferencia de opiniones ha estado a punto de abrir una brecha entre la expareja, pero afortunadamente todo está solucionado.

La ex del cantante habló con una conocida agencia de prensa y explicó que quería sacar a Ella en sus redes sociales, pero Bisbal no lo veía bien. “Por mí lo normalizaría todo perfectamente porque cuanto más normal sea todo será mucho mejor. Pero bueno, para eso las dos personas tenéis que estar de acuerdo y por ahora no se está normalizando”.

Elena Tablada desvela lo que siente su hija

Elena tiene una relación cordial con David Bisbal por el bien de la familia que tienen en común, por eso sabe de sus nuevos planes. El cantante está a punto de estrenar una canción que hará historia y que generará una gran expectación.

Su fama aumenta por momentos y mientras tanto su hija se ha limitado a disfrutar del más estricto anonimato.

Tablada explicó en una ocasión que Ella tenía una relación estupenda con sus hermanos paternos, los pequeños Matteo y Bianca. “Quiere mucho a todos sus hermanos” desveló la diseñadora ante las cámaras de Europa Press.

Es posible que Bisbal no se haya tomado bien estas palabras, pues quiere que el público solamente hable de su talento como cantante.