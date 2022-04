Saltan todas las alarmas: dónde está Antonio David Flores y su crítico estado

Antonio David Flores vuelve a ser el personaje más buscado del momento tras su última polémica sentimental. Y es que su hasta ahora novia, Marta Riesco le dejaba en directo y a través de la televisión.

El supuesto motivo es que Antonio David le había dado plantón a última hora y se negó a acudir a la fiesta de cumpleaños que Marta tenía organizada. Para ella, era el día más importante de su vida, ya que iba a presentar oficialmente al padre de Rocío Flores como su novio oficial.

A última hora, él se desmarcaba, le decía a Marta que no iba i que regresaba a Málaga, pues tenía que cuidar de sus hijos. Y Marta lo dejaba minutos antes de la fiesta y desde un plató de Telecinco.

Que Marta Riesco está sobreactuando como nunca y que ha encontrado la excusa perfecta para dejarlo y empezar su carrera mediática en solitario parece bastante claro.

No obstante, lo importante del asunto: ¿Dónde está Antonio David tras esta sonada y precipitada ruptura? ¿Qué se esconde tras ella?

La fiesta a la que no acudió Antonio David

El todavía marido de Olga Moreno no acudió a la fiesta de cumpleaños de su novia. Por lo visto, tuvo que marcharse a Málaga, pues Olga, que acaba de salir de una operación estética, no se encontraba bien.

Ella le pidió a Antonio David que se hiciera cargo de la hija que tienen en común, Lola, y de David, el hijo de él. Antonio David no lo dudó y se fue para el domicilio familiar, dejando a su novia "tirada" en su limusina rosa.

Tras todo el fin de semana con Marta Riesco paseándose por los platós de Telecinco, a Antonio David no se le ha visto el pelo. Supuestamente sigue en Málaga, con sus hijos, y ni se ha dignado a llamar a su ya exnovia, Marta.

Esta, dolida, le ha puesto de vuelta y media por los platós, entre dolida y ansiosa por empezar una nueva etapa en su vida. Ya tiene la atención mediática, una canción en el mercado y ganas de volar por si misma.

Por su parte Antonio David, en el momento decisivo en el que ha tenido que escoger entre su familia y su novia, no ha tenido dudas. Se queda con su familia.

¿Habrá reconciliación entre Antonio David y Olga Moreno?

Ahora habrá que ver los siguientes pasos de esta historia.

Marta ha asegurado en El programa de Ana Rosa que no hay reconciliación posible. "Me he levantado bastante mal, para mí es una situación muy difícil. No he sabido nada de él así que la ruptura parece definitiva".

Antonio David guarda silencio absoluto. No ha contestado a los mensajes de Marta, tampoco se ha dejado ver y la incógnita es cuando saldrá del domicilio que comparte con Olga Moreno.

Ella tampoco ha salido de casa este lunes, por lo que seguirían allí, juntos y al lado de Lola y David, sus hijos. Vuelta a la normalidad.

Marta, dolida, asegura que "no soy la única que no sabe de él, la gente de su entorno, a sus más íntimos tampoco les coge el teléfono. Sé que no está bien psicológicamente" ha afirmado la periodista.

A pesar de que es lo que parece, Marta afirma que su ruptura con Antonio David "no es una pataleta de niña pequeña. Llevo mucho tiempo aguantando y esperando este momento. Quiero salir a la calle con mi novio y no se ha hecho para no herir a personas y ya había llegado el momento".

En el día decisivo para Marta, Antonio David no ha estado a la altura. Ahora habrá que ver qué pasos sigue el malagueño. Lo que parece claro es que el cuento de hadas entre Marta y él ya es historia y que una reconciliación con Olga parece mucho más posible.