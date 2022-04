El rey Felipe mete en casa a una actriz de Telecinco y Letizia sabe qué ha pasado

El rey Felipe puede presumir de haber aprendido de los errores de su padre don Juan Carlos, por eso ha formado una familia estupenda. Muchos periodistas aseguran que el rey emérito le ha sido infiel a Sofía de Grecia, madre de sus tres hijos, en más de una ocasión. Pero el marido de doña Letizia Ortiz no ha seguido este camino, por eso se ha ganado el respeto de todos.

Felipe de Borbón ha invitado a una famosa artista de Telecinco a pasar una tarde en el Palacio Real por un motivo realmente importante. Estamos hablando de Paz Padilla, quien ha trabajado 12 años en Sálvame hasta que el programa prescindió de sus servicios de forma abrupta. La andaluza tendrá una cita con el rey para homenajear al ganador del Premio Miguel de Cervantes.

| GTRES

Felipe sabe que el talento de Paz Padilla no conoce fronteras, por eso escribió un libro que se ha convertido en un fenómeno literario. El humor de mi vida, así se llama la obra de la gaditana, ha arrasado en todas las librerías y ha llamado la atención del marido de Letizia. Los reyes organizan un almuerzo para festejar el Premio Miguel de Cervantes y la antigua líder de Sálvame podría disfrutar del mismo.

Felipe está atravesando una época convulsa porque su padre, quien actualmente está viviendo en Emiratos Árabes, quiere volver a España. Esta decisión podría poner en peligro a la monarquía, institución que ha sufrido mucho en los últimos años. Letizia Ortiz no quiere que su suegro regrese porque es consciente de que el pueblo todavía no ha olvidado lo que ha pasado.

Felipe de Borbón se encuentra con su invitada especial

Felipe le ha explicado a su mujer, madre de sus dos hijas, que Paz Padilla acudirá al Palacio Real el próximo 21 de abril. La actriz de La que se avecina, la ficción más rentable de Telecinco, se ha convertido en una estrella y Letizia sabe lo que ha pasado. La gaditana escribió un libro que tuvo tanta repercusión que se ha convertido en una obra de teatro que lleva el mismo nombre.

| Europa Press

Letizia Ortiz, periodista de profesión, sabe que es importante dar visibilidad a la cultura, de ahí que organice eventos tan sonados. El ganador del Premio Cervantes tiene el privilegio de disfrutar de una comida con los reyes, quienes comparten mesa con los escritores del momento. Padilla ocupará una de las cotizadas sillas de esta mesa, lo que demuestra que es una persona influyente.

El rey ha conseguido algo que muchos consideraban imposible: superar la fama de don Juan Carlos, el rey más campechano. El tiempo ha demostrado que Felipe está preparado para el puesto que ostenta, de ahí que la monarquía siga en pie. Pero Letizia sabe que deben ser cuidadosos porque todo podría cambiar en cuestión de segundos y quiere que su hija Leonor herede la institución.

Felipe de Borbón respeta las normas de Letizia

Felipe ha recibido muchas críticas porque hay quien piensa que está influenciado por su mujer, pero no es así. La reina únicamente ha impuesto sus normas y el padre de sus hijas ha hecho lo que consideraba oportuno. Los expertos en Casa Real aseguran que Ortiz nunca se ha llevado bien con don Juan Carlos y ahora comprendemos el motivo.

▶️ La Infanta Elena está devastada por la muerte de un íntimo amigo

Letizia Ortiz, una mujer informada y responsable, era conocedora de los comportamientos del emérito y no quería salir salpicada. Juan Carlos tuvo gestos con ella que no fueron acertados, atrevimiento que no hizo más que consolidar la enemistad. Actualmente no tienen relación porque el emérito reside fuera de España, aunque quiere volver lo antes posible.

El rey le entregará el Miguel de Cervantes a la escritora Cristina Peri Rossi por “ser capaz de plasmar su talento en una pluralidad de géneros”. Paz Padilla será testigo del almuerzo que tendrá lugar después del evento, consolidando así su trono fuera de Sálvame. Según ha salido publicado, seguirá trabajando en Telecinco por La que se avecina, la serie más vista de la cadena.