Rocío Flores se viene abajo y confiesa el secreto de Antonio David Flores

A Rocío Flores este último año le ha pasado factura. Tras la emisión de la docuserie de su madre, la joven no consigue levantar cabeza.

Según confesó ella en su día, el regreso de Rociíto y sus demoledoras declaraciones sobre su padre le han dejado tocada y hundida.

Desde entonces, no hay un solo día en el que no se hable de la familia Flores-Moreno, y mucho más después de hacerse pública la ruptura de Antonio David y Olga.

Para intentar desconectar de todas las noticias que se han generado a su alrededor, Rocío Flores decidió hacer las maletas y se fue con su madrastra a pasar unos días a Marruecos. Viaje que, por cierto, no ha estado exento de polémicas.

| Telecinco

A raíz de esta escapada, muchos apuntaron a un posible distanciamiento entre la influencer y Gloria Camila, ya que la hermana de David Flores planeó el viaje para el mismo día del cumpleaños de su tía.

Ahora, y tras tomar aire, Rocío Flores ha regresado a su puesto de trabajo en el Programa de Ana Rosa, donde ha aprovechado para desmentir todos los rumores que se habían generado en su ausencia.

Pero lo que más ha llamado la atención de su intervención ha sido las declaraciones que ha hecho sobre su padre y Olga Moreno.

Según ha contado la propia tertuliana, este fin de semana lo ha pasado junto a varios miembros de su familia, pero un pequeño lapsus con las fechas ha podido dejar al descubierto uno de los secretos mejor guardados de Antonio David Flores.

Rocío Flores deja a Antonio David con el culo al aire

Rocío Flores siempre ha asegurado que la relación entre su padre y Olga ha seguido siendo buena a pesar de su ruptura, pero esto puede que no sea del todo cierto.

Durante esta intervención en El programa de Ana Rosa, sus compañeros de trabajo hicieron hincapié en la buena sintonía que mantiene con la exmujer de Antonio David y en la poca relación que parece tener con su padre.

| Europa Press

"Me veis más en público con ella porque con mi padre coincido menos. De hecho, he estado con mi padre este fin de semana, he comido con mi padre y Olga", explicó en un principio.

Lo que no esperaba Rocío Flores es que sus palabras iban a dejar al descubierto una verdad que su familia había intentado ocultar durante todo este tiempo.

La joven se hizo un lío con las fechas y esto ha provocado que su testimonio no terminara de encajar. Lo que podría significar que la empresaria y el excolaborador de televisión no habrían coincidio ese fin de semana.

"Estuve el viernes con Olga, estuve el viernes con mi padre, los tres juntos porque queríamos. Entre ellos se llevan bien. El domingo estuve con mi padre y Gloria", dijo Rocío muy segura.

| La Noticia Digital

"Mi padre estaba en Madrid y Olga tenía que venir, mis hermanos tenían colegio, por lo que no se podían venir a Madrid. De hecho, Olga viene por la mañana y el viernes se va, perdón el sábado", continuó.

Rocío Flores quiso aprovechar la ocasión para asegurar que "no hubo bronca" por quién se quedaba con sus hermanos. "Ellos estaban con nuestro entorno. Cuándo Olga y yo hacemos ese viaje, el que va a Málaga y se queda con mis hermanos es mi padre".