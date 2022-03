Rocío Carrasco se queda muda al conocer el embarazo que rompe a su familia

Rocío Carrasco no quiere saber nada de su expareja, Antonio David. Rocío ha logrado por fin salir del pozo en el que estaba metida y ahora puede volver a llevar una vida más o menos normal, a pesar de seguir medicada y en tratamiento.

Carrasco se refiere a menudo a las cosas o informaciones "que le hacen mal". Prefiere no saberlas, ni que se las transmitan. Aún así, Rocío Carrasco no puede evitar que le lleguen informaciones que preferiría no conocer.

Por su parte, Antonio David y Marta Riesco siguen dando pasos en su relación y parece que lo suyo está más que consolidado.

La reportera ha dejado muy claro que quiere el 'pack completo', donde se incluye boda por todo alto y embarazo.

Para empezar, Riesco no ha tenido problema alguno en asegurar que tiene intención de pasar por el altar.

"¿Es verdad que te quieres casar?", le preguntaba abiertamente Jorge Javier Vázquez, a lo que ella respondía: "Oye, pues sí. ¿Por qué no? Claro que me quiero casar. Tengo muy claro lo que estoy haciendo".

Sin embargo, para dar ese paso primero debe ganarse el afecto y cariño de los hijos del exguardia civil.

Aunque Rocío Flores no se lo pondrá nada fácil, ya que la joven se desmarcaba por completo del tema y dejaba claro que no quería saber nada de la relación de su padre.

En ese aspecto, Marta apuntaba que "las cosas no hay que forzarlas" y añadía que "para ella solo tengo buenas palabras. Estoy aquí para cuando me necesite, siempre estaré para ella".

De hecho, dejaba claro que no quiere que nada empañe su relación: "Estoy feliz, siento que no todo el mundo se alegre por mí, pero estoy supercontenta. El amor es amor".

| Europa Press

Pero para cumplir sus sueños, Antonio David tiene que formalizar primero su divorcio con Olga Moreno. Justo por eso, la reportera le estaría presionando para concretar de una vez por todas esos problemillas legales.

"Es posible que tenga que ponerse guapa porque a lo mejor hay boda en Mediaset entre Marta Riesco y su novio. Hemos sido hasta invitados. Ella tiene intención de futuro", bromeaban desde Sálvame.

La ganadora de Supervivientes ha intentado mantenerse al margen, pero la situación empieza a pasarle factura. Sobre todo las últimas noticias.

▶️ La sorprendente lista de famosos que maneja Telecinco para Supervivientes 2022

Rocío Carrasco se entera de las intenciones de Marta Riesco

"Olga Moreno tiene sus bajones. Es fuerte, pero lo tiene que encajar", aseguran desde su entorno cercano.

"Olga quiere que tengan una buena relación, pero nunca han hablado de separación ni de papeles. Es un tema que no han hablado", apuntaban al respecto.

Y en medio de esa vóragine de emociones, un nuevo bombazo ha sacudido los cimientos de la familia Flores.

"Marta Riesco tiene un proyecto inminente que no está vinculado a su faceta profesional. Ha tomado una decisión que afecta directamente a la familia de su novio. ¡Quiere ser mamá!", anunciaba María Patiño a bombo y platillo.

| LA NOTICIA DIGITAL

Al parecer, Riesco tendría muchas ganas de quedarse embarazada y Rocío Flores podría tener un nuevo hermanito muy pronto.

Algo que llega en medio de una gran etapa profesional para Marta, que se ha convertido en una verdadera estrella en Mediaset. Y a eso se suma su tremendo éxito en redes sociales, donde le llueven las ofertas de colaboración con marcas.

"Estoy muy contenta porque es la primera vez que yo me voy de mi casa. Ha sido un trabajo, poco a poco", aseguraba.

"Estoy agradecida a Instagram porque hay muchas tiendas que, a cambio de hacer estos stories, te dan productos".

Sin embargo, este ansia de protagonismo que tiene la reportera no es del agrado de todo el mundo.

"Entiendo que tengas que ser feliz, pero si esta chica no quiere ser famosa, córtala un poco. No hace falta que diga tantas cosas. No hace falta que hable tanto públicamente si no quiere ser personaje", le reprochaban.

Y es que son numerosas las ocasiones en las que Riesco ha dicho que no le interesa convertirse en un personaje conocido, sino centrarse en su trabajo. Muchas veces su actitud deja mucho que desear.