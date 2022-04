Rocío Carrasco y el descarado montaje en su casa que traerá consecuencias

Rocío Carrasco está muy pendiente de todo lo que hace referencia a su familia, especialmente a sus hijos y al entorno de ellos.

Así pues, sigue con cierto interés las idas y venidas de su exmarido, Antonio David Flores, de quien se divorció en el 2000. Años más tarde, Olga Moreno y Antonio David se casaron en el 2009, aunque ya llevaban tiempo saliendo juntos

La nueva novia del exguardia civil era Marta Riesco, quien hace unos días anunció, en el programa Ya son las ocho, que su relación había sufrido una ruptura. Sin embargo, él sigue teniendo las llaves del piso de Marta, donde había vivido su romance.

Seguramente, pronto habrá un reencuentro entre la pareja, ya que David tendrá que ir a buscar sus pertenencias al piso.

| GTRES

Sin embargo, el exguardia civil no solo ha tenido problemas en el amor, puesto que está teniendo distintas complicaciones en varios aspectos de su vida.

Así pues, ha salido a la luz una noticia que podría comprometer todavía más su imagen pública. Esto supondría una decepción a sus fieles seguidores, los que hasta hace poco se hacían llamar la Marea Azul.

Rocío Carrasco se queda muda al escuchar las acusaciones de los youtubers

Algunas personas ya han salido publicamente afirmando que Antonio David se ha estado aprovechando de varias personas para poder crecer en su vida profesional. Algunas de ellas no se han callado más y le han amenazado con sacar toda la verdad.

| La Noticia Digital

Dos de los youtubers, que siempre le han defendido muchísimo, Juanjo Menéndez y Javier Oliveira, han recriminado las actitudes que el exmarido de Rocío Carrasco, tenía contra ellos

"Se creía nuestro jefe", declaró Menéndez. Además, ha asegurado que las intenciones del exguardia civil fueron desmontar Sálvame porque le venía genial para limpiar su imagen en el proceso judicial.

| Europa Press

"Él quería que solo hiciera vídeos de Rocío Carrasco, pero yo los hice de todo. Me di cuenta de que se creía nuestro jefe y en Málaga ya fue el colmo", ha explicado el youtuber.

Antonio David, sin un futuro claro en su guerra contra La Fábrica de la Tele

Por lo visto, Juanjo Menéndez tiene información comprometida del exmarido de Rocío Carrasco, de cuando estuvieron en la provincia malagueña.

Aún no ha querido mostrarla porque hundiría la vida profesional de Antonio David para siempre. "Me hizo algo grave allí y es algo muy fuerte", ha concluido sin dar más detalles.

Otro testigo que se ha puesto en contra del exguardia civil ha sido el youtuber Javier Oliveira, quien confirmaba que el padre de Rocío Flores les ha estado mintiendo todo este tiempo.

"Nos ha pedido que le hiciéramos vídeos. Él dice que no nos necesita, que nunca nos ha pedido que le defendiéramos... ¿Perdona? Tú nos has mandado hashtags para no hacerlos tú, nos has mandado información para hacer vídeos", confesó el youtuber.

Asimismo, terminó la conversación diciendo que "muchos de los vídeos que ha subido Antonio David en su canal son copiados de los youtubers".

Rocío Carrasco, liberada tras haber contado la verdad

| Europa Press

El pasado martes, se cumplió un año del estreno Rocío, contar la verdad para seguir viva, donde Rocío Carrasco explicaba la verdadera historia que exponía la vida de Antonio David. Esto no le gustó nada a su exmarido y el exguardia civil ha estado intentando hundir a la hija de 'la más grande'.

Rocío Carrasco ayudó a muchas mujeres a dar el paso de denunciar el maltrato que reciben en sus casas. "Pensábamos que sería un tema de corazón, pero al final se generó un tema mucho más social que ha traído muchas cosas buenas, sobre todo, para Rocío", comentó la colaboradora de Sálvame, Laura Fa.

Telecinco ha programado un programa especial sobre el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Se emitirá el próximo 19 y 20 de abril y pretende "revivir todas las emociones" que provocó el espacio televisivo hace ahora un año.