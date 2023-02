Rocío Carrasco destapa un dato sobre Fidel Albiac que nadie conocía

Rocío Carrasco está en una etapa de su vida en la que no le importa ya el qué dirán. Solo quiere disfrutar de una vida por la que sufrió demasiados años cuando se mantuvo en silencio por culpa de los continuos ataques de Antonio David Flores.

En los últimos días, Rociíto era noticia porque Mediaset ha decidido que su nombre y su imagen no aparezcan en los vídeos de los programas del corazón de la cadena de Fuencarral.

Una noticia que ha llamado mucho la atención. Pero después de que la viésemos hace unas horas en otra cadena que no es Telecinco, parece que todo va cuadrando mucho más. Y es que sus apariciones en Telecinco han pasado a mejor vida.

Rocío Carrasco cuenta algo que nadie sabía sobre Fidel

Este domingo, Rocío Carrasco aparecía en TVE en el programa Late Xou. Hablamos de un 'late night' que se emite en TVE en su desconexión para Cataluña y que lo conduce Marc Giró.

| Europa Press

Marc Giró fue invitado en varias ocasiones en los especiales de Rocío Carrasco de Contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío en Telecinco.

El caso es que se ha visto una Rocío Carrasco más suelta que nunca en un plató de televisión. Y eso es algo que ha emocionado sus seguidores, que ven como cada día la hija de Rocío Jurado está mejor. Y ya se atreve a contar ciertas anécdotas que antes hubiera sido impensable que confesase.

Ha sido más sincera que nunca con los espectadores de Late Xou, que han agradecido que se abriese de esa manera. Rocío Carrasco ha confirmado que es una mujer renovada y ha confesado que le ayudó contar su vida de esa manera tan franca.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Rocío reaparece lejos de Telecinco para contarlo todo

Sobre el momento en el que dieron inicio las grabaciones, Rocío se sinceró ante el público de Marc Giró. Esta aseguró que "el primer día de rodaje lo recuerdo con muchísimo miedo".

| RTVE

"Lo único que quería era taparme, meterme debajo de la cama y desaparecer", desvelaba la mujer de Fidel Albiac. "Fue una experiencia muy dura, pero muy positiva", valoró este domingo en TVE.

Pero no solo han sido pensamientos negativos los que ha recordado este domingo la buena de Rocío. También han salido a colación ciertos detalles de la producción. En un momento dado, ha desvelado cómo Fidel Albiac y ella tenían unos nombres en clave para que nadie supiese más de la cuenta sobre aquella docuserie.

"Estaba acojonada de salir porque no sabía qué me dirían"

Y es que parte del equipo llamaba a la protagonista Olivia y a Fidel Batman. Unos apodos que han descolocado por completo al presentador de Late Xou y que han hecho reír sobremanera a la hija de Pedro Carrasco.

| EuropaPress

El caso es que lo que más le ha aportado de estas docuseries a Rocío Carrasco ha sido romper ese silencio que no la dejaba vivir. Y ahora sabe que es una mujer totalmente presta a afrontar lo mejor de su vida junto a Fidel y sobre todo nuevos retos profesionales a los que enfrentarse.

"Pude volver a vivir, estaba acojonada de salir porque no sabía qué me dirían. Si me dirían 'eres una mala madre...'", confesaba a corazón abierto.

"Quien quiera creerme, que lo haga, y quien no, que no me crea. Yo no puedo hacer más", ha sentenciado Rocío Carrasco. Y es que sabe que no puede hacer nada contra esos haters que ha llevado a la espalda desde el minuto uno de su testimonio.