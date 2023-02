Laura Madrueño hace un anuncio sobre Lara Álvarez que deja a todos mudos

Laura Madrueño está a punto de embarcarse en la aventura profesional más importante de su vida. Y es que Telecinco le encargó la tarea de sustituir a una compañera de cadena que ha dejado el listón muy alto en Supervivientes. El trabajo de Lara Álvarez en la isla ha sido encomiable y ahora Laura Madrueño tiene el reto de intentar igualar todo lo que conseguido por ella en los Cayos Cochinos.

Laura Madrueño sabe que su tarea profesional en Telecinco va a cambiar mucho. Y es que pasará de presentar El Tiempo a ser la encargada de conducir sobre el terreno el reality estrella de la cadena.

Ella será la encargada de acometer todas las conexiones desde los Cayos Cochinos, acompañando en la presentación a Jorge Javier, Carlos Sobera y Ion Aramendi.

Laura Madrueño cuenta algo desconocido sobre Lara Álvarez

Lo cierto es que está pletórica y en los últimos días ha concedido varias entrevistas, como la que ofrecía al digital de televisión Vertele.

"La llamada me impactó mucho, yo he crecido en esta casa, llevo aquí desde los 21 años. Como sabéis, he crecido en la redacción. Luego he estado en El Tiempo e hice un casting para Deportes, pero no era el momento", explica en la charla.

"He podido hacer muchísimas cosas además de El Tiempo durante estos últimos años. Pero es cierto que Supervivientes son palabras mayores. Para mí es un verdadero reto y, sobre todo, un privilegio que la cadena me dé esta oportunidad", ha confesado.

Lo que no asusta en absoluto a Laura Madrueño

Un dato que ha sorprendido notablemente cuando se le ha preguntado por la continuidad de Lara Álvarez al frente del reality. Y es que ha mostrado su desconocimiento acerca de ello y así lo ha expresado en esta entrevista reciente.

“No lo sabía, pero luego he podido hablar con ella. Ha sido supergenerosa conmigo, supercariñosa. Me ha apoyado mucho, me ha dado muchos consejos”, confiesa la presentadora, que sabe que tendrá cierta presión a la hora de las comparaciones con ella.

"Todos sus consejos fueron en una línea superpositiva y, sobre todo, me dijo que va a ser la mejor experiencia de mi vida a nivel de televisión. También a nivel personal, porque obviamente es un concurso en el que estás fuera de casa trabajando con un equipo de casi 200 personas", expone.

Además, Laura ha sido muy sincera a la hora de valorar que vaya a haber comparaciones entre el trabajo de una y otra. “No me dan miedo las comparaciones. Aunque tampoco me lo he planteado mucho. Creo que somos personas muy distintas”, expone Madrueño, que está más ilusionada que nunca a días de hacer la maleta rumbo a Honduras.

Laura Madrueño conoce el motivo por el que le han puesto ahí

Sobre Jorge, con el que hizo buenas migas en Sálvame cuando informó sobre 'Filomena', asegura que fue de los primeros en escribirle al conocer su fichaje. "Estaba muy nerviosa", confiesa.

“Durante Filomena, pude estar más tiempo con Jorge, riéndome más, sacando esa parte de mí más natural fuera de los Informativos. Eso es lo que quieren que sea. Y menos mal, porque no sé ser de otra manera”.

Lo cierto es que preguntada si le dijeron el porqué de su fichaje desde la cúpula de Telecinco, Laura Madrueño lo cuenta así.

"Sí, me dijeron que les gustaba esa parte mía de la aventura, por toda esa relación con el mar. Y todo lo que he estado haciendo durante los últimos diez años, con los documentales submarinos y los viajes".

"También por la imagen y el cariño que me ha ido cogiendo la gente, porque, al final, El Tiempo es algo muy bonito", sostiene.