Risto Mejide da un paso adelante para reconocer los rumores sobre su vida

Risto Mejide dejó claro, tras la entrevista con un soldado español, que estuvo varios meses en plena guerra ucraniana, que todos los problemas son relativos.

Risto atravesaba un profundo bache, pero no tan importante como el que puede haber sufrido cualquier familia que ha sido víctima de la guerra de Ucrania. Una guerra que este mes cumplía un año desde su comienzo tras la invasión rusa.

Lo cierto es que los problemas que Risto ha reconocido tener después de la separación con Laura Escanes, los ha puesto en perspectiva tras lo sucedido.

Y después de hablar con este soldado en Todo es mentira, ha comprendido que es un privilegiado y no tiene derecho a quejarse como lo suele hacer en ocasiones.

Risto Mejide confirma que los rumores eran ciertos

“Estaba mal y ahora estoy mejor. Estoy mejor y es gracias a haberte escuchado a ti”, le espetaba Risto Mejide a Juan, un soldado que ha estado trabajando en la guerra de Ucrania. “¡De qué me voy a quejar!”, exclamaba el presentador, viendo lo que había sufrido el militar en el tiempo que ha estado en un país en guerra como es Ucrania.

| Trendings

"En un sótano vimos a 200 personas encerradas, la mayoría niños y ancianos, y también mujeres. Llevaban dos meses encerrados porque si salían se morían", contaba Juan, que desveló con todo lujo de detalles cómo vivía allí la gente.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

“Yo acababa de recibir ayuda de España, alimentos y medicamentos, pero decidí dárselos. Me llamó la atención mi propio oficial, pero es que a mí me choca que los propios ucranianos no se quiten de su pan para dárselo a ellos. Ese sentimiento me chocó muchísimo", relataba hace unas horas.

La entrevista que ha hecho reflexionar al presentador

Juan deja a Risto atónito con su testimonio. "Yo acababa de comer el día anterior, no pasa nada porque ese día no comiera, pero ellos llevaban en condiciones infrahumanas dos meses”, sentenciaba ante un Risto compungido.

| EuropaPress

“Somos unos privilegiados, hacemos entretenimiento dos horas al día. Tú vas a Ucrania a matar gente y te intentan matar a ti. Eso me parece encomiable y me hace pensar en las cosas de las que nos quejamos nosotros aquí”, fue la moraleja que sacó el catalán de todo aquello.

Juan admitió que “tenía una flor en el culo, he pensado mil veces que moriría, que aquel día era mi día, mil veces lo he pensado”. Así le explicaba a un Risto que no perdía el interés del relato, que le ha hecho ver que no está tan mal, a pesar de todo.

Juan, el soldado español que ha hecho cambiar de perspectiva a Risto

Risto quiso ahondar más en la vida de su invitado y le preguntó que será de su vida ahora que ha vuelto a España. Juan le confirmó que buscará ayuda especializada para no perder la pierna que trae maltrecha tras un tiempo en Ucrania.

| Cuatro

Afirmó también que tiene varias ofertas de trabajo y lo que más quiere es ayudar a todos con su relato. “Quiero morir tranquilo, sabiendo que he hecho algo útil”, expuso ante Mejide.

Lo que desea es que ese testimonio le valga a otros, y es que para Juan esa experiencia en la guerra le ha dejado totalmente marcado.

“No me arrepiento de nada de lo que he hecho, y lo volvería a hacer. Pero debería de volver a nacer para olvidar lo que tengo en la cabeza. He visto demasiado”, confesaba.

Tras esta intensa y emotiva charla, Risto Mejide sacó una clara conclusión. Aun sabiendo que estaba mal en la actualidad tras la soltería, eso era una nimiedad comparado con lo que le contó su invitado en Todo es Mentira.