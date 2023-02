Laura Escanes deja de disimular y confiesa lo que está pasando con su hija

Laura Escanes tiene que aguantar carros y carretas en las redes sociales por ser una influencer 'top' desde hace años. No es la primera vez que Laura tiene que estallar cuando lee ciertos comentarios que le dejan en su muro o bien de manera privada en sus 'stories'. Y ha vuelto a pasar cuando le han preguntado por su hija.

En su cuenta de Instagram, Laura Escanes se caracteriza por ser lo más transparente posible. Y a veces tiene que salir el paso de algunos mensajes que la acusan de no atender a su hija. Lo cierto es que esto es algo que no ha tolerado nunca desde que tuvo a Roma.

Pero sobre todo, le están molestando aquellos comentarios que le están llegando desde que ha encontrado el amor en Álvaro de Luna.

Unos cometarios que tienen que ver con los cuidados de su hija, lo que saca de quicio a la concursante de El Desafío.

Laura Escanes dice basta tras el comentario de un seguidor

Lo cierto es que la ex de Risto Mejide ha tenido unas últimas semanas cargadas de viajes. Por ejemplo, el que realizó junto a su chico por México y las románticas vacaciones que disfrutó en las islas Maldivas.

Ahora, ya ha vuelto a España y ha decidido seguir pasándoselo bien en un ambiente invernal como es el de la estación de esquí de Formigal.

Con todo, Álvaro de Luna tenía que hacer frente a un compromiso profesional en los Pirineos, y Laura Escanes ha querido acompañarle. De paso, ha estado unos días allí junto a él para que todo se le haga más llevadero.

La influencer explica en detalle por qué no está con su hija Roma

Concretamente, Álvaro cantó en 'Nevalia' el pasado sábado 11 de febrero y allí pudimos ver a Laura Escanes disfrutar de lo lindo con él. Ella ha compartido puntualmente todo lo que ha hecho en Formigal durante los últimos cuatro o cinco días.

En estos casos en los que la pareja rompe y la custodia es compartida, como la hija que tienen en común Risto y Laura, la joven recibe críticas. Y todo por pasar tanto tiempo con su nuevo novio y no con su hija Roma.

"¿Y tu hija? Que te la cuide otro, ¿no?", le ha espetado un seguidor en privado. Algo que ha hecho saltar como un resorte a Escanes.

"Custodia compartida lo llaman", sentencia Escanes

"Ni debería dar explicaciones pero me hierve la sangre cada vez que leo comentarios así porque jamás se le pregunta eso a un hombre. Mi hija tiene padre y tenemos la maravillosa suerte de poder pasar el mismo tiempo con ella tanto él como yo. Custodia compartida lo llaman", ha dicho la catalana.

Laura ha sido clara al respecto de publicar lo que ella quiera en sus redes. "Es mi Instagram. Si cada vez publico menos de mi hija precisamente es por cosas como estas. Los que veis en Instagram no son las 24 horas de mi vida", ha sentenciado.

"Pero imagino que toda esta gente pendiente de mis pasos se habrá dado cuenta que las semanas que estoy con mi hija estoy más desaparecida por aquí".

"Esta semana no me tocaba estar con mi hija y ¿Qué hago? ¿Digo que no a todos los planes que tenga? No vaya a ser que la gente me vea por la calle sin mi hija. ¿Me quedo en casa llorando? Joder. Parece mentira que aún tengamos que aguantar estos comentarios", zanjaba el asunto una Laura Escanes muy enfadada.