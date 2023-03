Risto Mejide confiesa un secreto sobre su divorcio que deja a todos mudos

Risto Mejide dejó preocupados a sus seguidores después de abrirse profundamente mientras entrevistaba al cantante Jorge Drexler en Viajando con Chester.

Risto Mejide vivió su particular terapia junto a este invitado, que contó lo mucho que sufrió tras separarse con un hijo y enamorarse posteriormente de la actriz Leonor Watling.

El caso es que Risto Mejide ha visto como la que fuera su mujer, Laura Escanes, ya ha rehecho su vida con Álvaro de Luna. Y todo después de divorciarse del publicista, pero lo cierto es que Risto no acaba de remontar tras esa separación.

Risto ha confesado un secreto que nadie esperaba: todavía no ha superado su divorcio.

Risto Mejide se abre en canal en su propio programa

Una ruptura que le dejó muy tocado y así lo demostró en el programa que presenta cada martes. El testimonio de Jorge Drexler le ha hecho reflexionar a Risto y simpatizaba tanto con él que le ha confesado en plena entrevista que él también está sufriendo.

Su invitado le ha aconsejado que se ayude de profesionales para superar este momento y "sanar el corazón".

Por ahora, Risto le confesó que no había necesitado la ayuda de un terapeuta para superar esta separación de Laura Escanes. Eso sí, no negó que ahora mismo "estoy mal".

"Estoy mal, todavía no he pedido ayuda"

"Yo no estoy bien, he estado bien y puedo ver la diferencia". A su vez, Risto sabe que lo más importante ahora mismo en su vida es su hija Roma. Por ella tiene que dar los pasos correctos y no meter la pata a la hora de referirse a la madre de la menor.

"Hay que tener cuidado con lo que tiras, porque todo tiene un retorno". Y es que el propio presentador sabe que cuando tienes un hijo con alguien estás "vinculado a esa persona de por vida".

A pesar de que todavía no ha acudido al psicólogo, Risto Mejide confesaba que "soy hijo de psicóloga clínica. De alguna forma, siempre ha habido terapia en casa", le decía a Drexler durante su entrevista en la sala Galileo Galilei.

En un momento dado, Risto se ha abierto de tal forma que ha reconocido que hablar de cosas tan íntimas con alguien desconocido no es fácil para él.

"Me creo más listo que el que me da las herramientas. Es un error de ego", ha entonado el mea culpa en el sofá del Chester.

A pesar de todo, el ex de Laura Escanes se habría vuelto a ilusionar

Además, Risto Mejide no se siente cómodo siendo noticia y viendo que los medios le preguntan cada poco por su ruptura con Laura. "Hay una línea que no hemos sabido trazar bien entre la vida íntima e interior. Hay demasiados programas dedicados a con quién se acuestan, pero no cómo se sienten o afrontan eso".

Recordemos que Risto Mejide saltó a la fama cuando le propusieron ser jurado de Operación Triunfo. Previamente a aceptar ese puesto, este trabajaba en una agencia de publicidad. Y el caso es que se hizo popular de la noche a la mañana.

Sobre trabajar en ese medio, le vio sus cosas positivas y así lo contaba hace unos días. "Me di cuenta de que la manera más rápida para escribir era trabajar en televisión. Era más fácil para publicar".

Ahora, esa etapa ha pasado, se ha divorciado de Laura Escanes y se habría vuelto a enamorar de una joven valenciana de 26 años.

Con ella se le ha visto en París el pasado 20 de enero y llevarían conociéndose desde hace un par de meses. Risto, a pesar de aún no estar bien, quiere pasar página y que el amor vuelva a hacerle subir su maltrecho estado de ánimo.