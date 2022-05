El rey Juan Carlos le gana la partida a Letizia y le arruina su día más especial

La reina Letizia se queda sin ser la protagonista de la semana en los medios de comunicación. Ayer fue el aniversario de los actuales reyes de España, cumplían 18 años de casados. Sin embargo, estos últimos días no han sido como Letizia los esperaba.

Se sospecha que Letizia ha querido hacer una cena íntima con sus seres queridos, aunque no se conozca las intenciones de los reyes para celebrar su aniversario. Asimismo, hace más de tres lustros, se dio lugar a la boda más esperada en la casa real porque se casaba el hijo de Juan Carlos I, quien heredaría el trono.

| GTRES

Ese día fue totalmente diferente al tiempo que está haciendo en la actualidad. En 2004, los reyes pasaron su día especial con lluvia, algo que no le gustó a Letizia: 'Novia lluviosa, novia dichosa'. En cambio, actualmente el tiempo no tiene ningún parecido al de hace 18 años, el calor que le caracteriza está lejos de dar un día lluvioso.

Una visita que todo el mundo ha estado esperando

No obstante, el aniversario ha sido eclipsado por otro acontecimiento del que la prensa lleva tiempo intentando tener noticia. Tras dos años sin visitarse, hoy, lunes 23 de mayo, el rey emérito y el rey Felipe VI se verán las caras por primera vez.

| GTRES

No han mantenido el contacto durante estos dos largos años de pandemia. Hay testigos que aseguran que se realizó una llamada telefónica entre padre e hijo el 15 de mayo. Ese día coincidió con el viaje del rey Felipe VI a Abu Dabi para dar el pésame por la muerte del presidente de Emiratos Árabes Unidos.

El pasado jueves, el abuelo de la princesa Leonor se instaló en el Real Club Náutico de Sanxenxo al llegar a la península. Del mismo modo, el suegro de Letizia quería disfrutar de unos días en la provincia gallega antes de visitar a su familia. Además, ha participado en el Trofeo Viajes InterRías de la Copa de España de Vela de seis metros.

Esta mañana, el padre del rey Felipe VI se ha despedido de Sanxenxo porque debía coger un vuelo a Madrid en el Aeropuerto de Vigo. Tras el encuentro entre el marido de la reina Letizia y Juan Carlos I, el abuelo de la princesa Leonor volverá a Abu Dabi, donde se encuentra su actual residencia.

▶️ Así ha sido la bienvenida del rey emérito Juan Carlos I a Sanxenxo

La casa real no contará con la presencia de alguien

Todo apunta a que habrá una ausencia importante durante la visita del suegro de Letizia. Se ha confirmado que la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina, el rey Felipe VI y algunos nietos visitarán al rey emérito.

El periodista Jaime Peñafiel aseguró que Letizia no estará en la visita de su suegro. "Con Letizia no se verá este lunes, ella ha dicho que no. Odia a don Juan Carlos, porque se opuso a este matrimonio, y lo mejor que ha dicho de ella es que es una chica muy lista".

| Gtres

La hija mayor de Letizia no asistirá porque está estudiando en Gales. Igualmente, hay una incógnita con la asistencia de la infanta Sofía. Algunas fuentes confirman que la hija menor de la reina Letizia no tiene una buena relación con su abuelo paterno.

En breves momentos, se resolverán todas estas dudas. A pesar de ser un evento privado, se espera que algún miembro de la familia real publique alguna fotografía del encuentro.