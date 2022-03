Destapan la relación de Georgina Rodríguez con un famoso de Telecinco

Georgina Rodríguez está a punto de dar a luz a sus mellizos, un niño y una niña, fruto de su relación con Cristiano Ronaldo.

La madrileña ya lo tiene todo listo para recibir a sus dos nuevos hijos. Georgina tienen ya a Alana Martina, su primera hija con el futbolista y ejerce además de tres niños más. Cristiano ya los tenía, uno de ellos con una mujer desconocida y los otros dos a través de un vientre de alquiler.

Georgina ha cambiado su vida radicalmente desde que el exfutbolista del Real Madrid se cruzó en su vida. Ella trabajaba de dependienta en Gucci, le pidieron que se quedara un rato más porque Cristiano quería comprar fuera del horario habitual de la tienda y el resto ya es historia.

No obstante, Georgina ha estado con otros hombres conocidos, tema tabú desde que el luso la convirtió en su mujer. Ahora ha salido a la luz, la historia que Georgina mantuvo cuando ya estaba conociendo a Cristiano Ronaldo.

Lo más sonado es que ha sido con un famosos de televisión que se ha visto obligado a contarlo.

Georgina Rodríguez y su noche de pasión con un famoso de Telecinco

Georgina Rodríguez está siguiendo con mucha atención lo que se está diciendo de ella en un programa que se puede seguir por internet. Se trata de Celebrity Game Over, un reality con concursantes del universo Telecinco, en el que se les obliga a contar sus secretos y mentiras.

Uno de ellos se ha mostrado muy preocupado por lo que ha tenido que contar. "Me puedo buscar un bollo importante, si lo cuento" ha avanzado. Se trata de Manuel González, el concursante de la Isla de las Tentaciones 3 que entró en el programa con su pareja de entonces, Lucía.

Manuel fue el protagonista de la mítica frase, "la manita relajá" y desde entonces, está intentando hacerse un lugar en televisión y en redes. Pues bien, ahora se enfrenta al mayor reto de su vida, ya que tiene que contar qué pasó realmente entre Georgina y él.

Visiblemente nervioso, Manuel ha contado como fue su primera experiencia con la exdependienta. "Me la presentaron en un reservado y me lío con ella, como tú te lías con el tubo ese y ya no te acuerdas de nada".

"Llego a mi casa, le di mi número y me habla". Según Manuel, Georgina le instaba para que volvieran a verse y le ofreció un descuento en Gucci para acercarse a él.

Los mensajes de Georgina Rodríguez a Manuel

Manuel afirma que él no sabía quién era Georgina, a pesar de que ya había empezado a hacerse famosa, pues ya estaba empezando su relación con Cristiano Ronaldo. Esto ocurrió en 2015, pero "al año y pico me vuelve a hablar". "Tengo mensajes de 2017,ahí sí estaban juntos".

Miguel, que le estaba contando el secreto a Alejandro Bernardos, se sorprende de la frialdad de este al conocer el secreto. "Que no estamos hablando de Periquito de los Palotes"

Alejandro le saca hierro al asunto, "que esta chavala era de aquí de toda la vida, era dependienta, una tía normal y corriente. No pasa nada, el problema lo tiene que tener ella, no tú".

"No, opina Manuel, el problema lo tengo yo. A ella se la trae al pairo y como el notas (Cristiano Ronaldo) diga: este se va a tener que ir de aquí, me tendré que ir al carajo y ya"

Alejandro, entre desconcertado y escéptico intentaba poner sensatez: "Está en otra bola, ese pavo". "Eso es un secretazo, pero tú no has hecho nada malo".

Otro personaje televisivo afirma haber sido novio de Georgina

Manuel González no es el primero que afirma haber tenido algo con Georgina Rodríguez. Antes de ser pareja de Cristiano Ronaldo, la joven habría mantenido una relación con Javi, un influencer que también pasó por televisión.

Según ha contado este joven, él y Georgina fueron novios de adolescentes, cuando ambos "queríamos comernos el mundo".

Lógicamente, Georgina y Cristiano Ronaldo han mantenido silencio absoluto sobre el tema. Probablemente, nunca digan nada al respecto.