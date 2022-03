Juan y Medio habla por primera vez del drama de su paternidad

Juan y Medio es uno de los presentadores más míticos, no solo de Canal Sur, sino de toda la televisión de nuestro país. Y es que, durante los más de treinta años que lleva en la pequeña pantalla, le hemos visto conducir programas tan importantes como la gala Inocente, inocente o El precio justo.

Ahora, este hombre de 59 años está centrado de lleno en La tarde, aquí y ahora, uno de los programas estrella de la televisión regional andaluza.

La tarde, aquí y ahora | Canva

Durante la emisión de este conocido formato, Juan y Medio y el resto del equipo ofrecen a sus espectadores "entretenimiento, actualidad y música con el protagonismo del testimonio de personas que buscan acabar con su soledad".

El formato da voz a esa parte de la sociedad que muchas veces dejamos olvidada: la tercera edad. En una entrevista para la revista Diez Minutos, este veterano presentador ha querido contar su experiencia dentro de este programa.

"Se trata de contar la vida de los mayores, de las abuelas de la posguerra, de la inmigración, de su huida en barcos rumbo a Argentina o México", ha asegurado.

"A mí me hacen llorar cuando cuentan sus historias, porque la capacidad del ser humano para aguantar el sufrimiento es infinita".

▶️ La rara enfermedad que sufre Juan y Medio

Aunque no todo ha sido hablar de trabajo. Juan y Medio se ha sincerado con la periodista Rosa Villacastín sobre una de las espinitas que tiene clavada desde hace mucho tiempo: la paternidad.

Juan y Medio se sincera sobre sus planes de ser padre

Juan y Medio siempre se ha mostrado como un hombre solitario y reacio al compromiso. A pesar de que, durante toda su trayectoria profesional, el presentador ha tenido alguna que otra relación sentimental, ninguna ha terminado de cuajar.

Y ha sido este motivo precisamente el que no le ha permitido perpetuar la especie. Aunque hasta ahora no le ha llegado la oportunidad, no descarta que en un futuro pueda suceder.

| Cedida

"En cualquier momento os doy el susto", ha asegurado entre risas. "No siempre ha sido una decisión mía. A veces yo quería y ella no, o al revés… Quizá he sido demasiado responsable. Cuando tú haces lo que quieres, como quieres, es muy difícil adaptarse a los cambios".

A pesar de que no tiene descendencia, para Juan y Medio su sobrino es el hijo que nunca tuvo. "A mi sobrino le hago el biberón, le baño, nos echamos la siesta, lo pasamos bomba".

Todo apunta a que la decisión de no tener hijos es una tradición familiar. Según ha contado el propio presentador, de seis hermanos que son, solo su hermana ha tenido un hijo, al que ha llamado Juan como a su tío.

| RTVE

"Yo estoy muy contento por mi madre porque ha podido ejercer de abuela, y eso me satisface porque cuando sea mayor mi sobrino se acordará de las enseñanzas que le ha inculcado mi madre", ha asegurado con emoción.

Aunque la paternidad no es algo que le preocupe en exceso, ya que para él lo mejor del día es cuando se reúnen todos para cenar.

"Nos llevamos muy bien entre nosotros y tenemos una vida bastante plena. Yo, cuando me siento a la mesa y veo a todos mis hermanos juntos, siento que formamos una gran familia".