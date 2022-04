Raphael, conmocionado al conocer la pérdida de su joven compañero

Raphael está consternado tras la prematura muerte del hijo de Terele Pávez. El intérprete falleció este miércoles a los 49 años, cinco años más tarde de que lo hiciera su madre a los 78 años de un derrame cerebral.

Raphael se enteró de su fallecimiento a través de la organización de los 'Premios Pávez', en un comunicado hecho público a través de las redes sociales.

"Desde los Premios Pávez queremos destacar la gran disposición y compromiso que siempre tuvo con nuestra organización y con nuestra ciudad Talavera de la Reina.

Echaremos de menos su calor, su generosidad, amabilidad, cariño y toda la energía que desprendía hacia este humilde festival. ¡Buen viaje compañero!" rezaba el texto.

Raphael, hundido tras la temprana muerte de su compañero

Raphael no da crédito a lo sucedido en las últimas horas. Según el texto que dio a conocer el fallecido en su perfil de Facebook, el pasado 31 de marzo, este se "desinstaló" todas las aplicaciones.

Advirtió a sus seguidores de que no era su "momento para eso. Solo transmitir agradecimiento, calma y reposo por mi parte", dijo días antes de morir.

| GTRES

Raphael, nada más conocer la noticia, se quedó conmocionado al saber que el hijo de su amiga Terele había dejado de respirar. Hay que recordar que ambos fueron compañeros de reparto en la película de Álex de la Iglesia Mi gran noche.

Fue allá por 2015 cuando se estrenó la producción cinematográfica que juntó a Raphael y a Carolo durante los meses que duró la grabación.

Raphael le tenía un gran cariño al hijo de Terele, fallecida en 2017. A la conocida actriz, el cantante español ya le dedicó un sentido mensaje en su día. "Se nos ha ido una enorme actriz. Una gran pérdida. Era maravillosa. No te olvidaremos", rezaba aquel tuit.

| GTRES

La carrera artística de Ruiz ha estado muy ligada a los trabajos del director Álex de la Iglesia. Ha participado en películas como Crimen Ferpecto, 800 balas o La casa de tiza y, más recientemente, en la serie 30 monedas.

Luto en el cine español tras la muerte del hijo de Terele Pávez

Han sido muchos los actores que se han quedado hundidos tras la muerte del artista. Uno de ellos ha sido su amigo Santiago Segura. Este publicó una fotografía en la que aparece con Terele Pávez y Carolo Ruiz, pocas horas después de enterarse de la fatal noticia.

"Esas bofetadas que te da la vida con la mano abierta, con fuerza, y te quedas con cara de gilipollas. Porque Carolo era de las personas más amables y dulces con las que uno se puede encontrar… y tenía 49 años", ha escrito.

| España Diario

Además, Segura ha afirmado que el fallecido "adoraba" a su madre. "Esa devoción del uno por el otro era envidiable, esa gente que no corta con el cordón umbilical porque no quiere. Porque no le da la gana y porque cuando es tan bonita y amorosa… ¿Qué relación puede superar la conexión madre e hijo?", se preguntaba.

"Carolo echaba una mano en todo lo que podía a todo el mundo, intentaba ayudar a los demás, bien fuese a un amigo o a una ONG. Pero el dolor que le causó separarse de su madre era algo que cargaba. No nos hemos podido despedir Carolo, te has ido de manera totalmente brusca, y al menos para mí, totalmente inesperada".

"Dejas desolación entre tus amigos porque te hacías querer. Ahora ya estarás con tu madre, pienso, para darle algo de poesía a una situación deprimente, para no estar totalmente hundido con un acontecimiento tan dramático como sin sentido", finalizaba.

Además, el actor Javier Cámara se ha unido a las condolencias con otro texto emotivo en redes en las que describe al fallecido como un "ser de luz".