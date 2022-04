Ramón García les comunica a sus dos hijas la noticia que llevaban años soñando

Ramón García ha regresado a nuestras vidas con una de las noticias más esperadas de los últimos años. Después del duro golpe que recibió tras separarse de su mujer, el presentador ha recuperado la ilusión gracias a su nuevo proyecto laboral.

A pesar de haber seguido trabajando en la pequeña pantalla, este mítico presentador de televisión llevaba un tiempo algo alejado de nuestras vidas, pero todo apunta a que esto va a cambiar.

| Europa Press

Durante las campanadas del 2021, pudimos ver a Ramontxu recibiendo al año nuevo junto al streamer más famoso de nuestro país, Ibai Llanos. El bilbaíno abandonó a TVE para formar parte de uno de los canales de entretenimiento y comunicación más importantes de la actualidad: Twitch.

Ahora, Ramón García ha sorprendido a sus hijas con el regreso más esperado. Y es que, después de tantos años, por fin el sueño de muchos se va a hacer realidad.

Ramón García le devuelve la ilusión a toda una generación

Tras muchos años de espera y nostalgia, Ramón García ha anunciado el regreso del Grand Prix, uno de los concursos más seguidos de toda la televisión de nuestro país.

Durante una entrevista para El Faro de La Ser, el presentador ha dado algunas pistas de cómo será esta nueva etapa. Según ha contado el propio entrevistado, repetirá como maestro de ceremonias en este divertido programa que consiguió reunir a todas las familias españolas frente al televisor.

Aunque este regreso estará cargado de novedades. Una de ellas es que no se podrá ver a través de los canales convencionales de la televisión, sino que será emitido en la plataforma de streaming Twitch.

Y es que, la amistad que se gestó entre Ramón García e Ibai Llanos durante las campanadas de fin de año, ha sido la que ha hecho este sueño realidad.

| Twitch: /Ibai

"Ibai ha sido un seguidor mío del Grand Prix. Siempre hablaba y me llegaban comentarios de que quería hacer el Grand Prix. Y lo vamos a hacer, si no pasa nada, sí", aseguró Ramontxu durante su entrevista.

"Esto es un proyecto que ya hemos hablado, y estamos en ello. Los dos equipos, el mío y el de Ibai, están trabajando en ello para hacerlo porque es complicado el llevar un formato como Grand Prix a Twitch".

Ramón García anuncia cambios

Ramón García está muy ilusionado con el regreso de este mítico concurso de la televisión, pero es consciente de que los tiempos han cambiado y, por eso, el Grand Prix también tiene que evolucionar.

"Estamos organizando las cosas y si no se tuercen puede ser factible y lo haremos de una manera más moderna", aseguró en El Faro. "Queremos hacerlo bien hecho, va a ser moderno, con muchos cambios, pero sin perder la esencia".

| Archivo

Tal y como aseguró el vasco, el formato va a sufrir alguna que otra modificación para darle un toque "más moderno". Y aunque hay varias pruebas como "los troncos locos" o "los bolos" que van a seguir formando parte, otras van a desaparecer.

"Lógicamente, no podrá tener vaquilla porque la nueva ley de protección animal del Gobierno actual no lo permite. Y eso a mí me da mucha rabia, porque la vaquilla era parte fundamental, que seguirá siendo un poquito la imagen, pero que no estará físicamente".

Aunque ha sido una triste noticia, el presentador quiso hacer hincapié en que "lógicamente, lo que no podría pasar por la cabeza de nadie que entienda de este oficio y de esta industria es hacer un programa en el 2022 igual que en 1996".