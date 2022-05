Laura Matamoros sabe que la relación se ha roto por lo que hizo antes de tener hijos

Laura Matamoros empezó a trabajar en los medios de comunicación a raíz de su participación en Gran Hermano VIP 4. Enseguida demostró que estaba preparada para entretener a los espectadores, a pesar de que alguien de su familia pagó las consecuencias. Estamos hablando de Makoke, quien por aquel entonces estaba casada con el padre de Laura.

Laura Matamoros es en estos momentos una influencer de las más prestigiosas de España. Atesora un millón de seguidores y después de su reciente maternidad, tiene en su faceta de Instagramer su principal fuente de ingresos. Las marcas se la rifan y ven en Laura un buen reclamo para promocionar sus productos.

Laura prioriza este trabajo a la televisión o a alimentar las polémicas familiares. No obstante, y dada la buena relación que tiene con su padre, no duda en salir a defenderlo cuando las cosas se complican.

Laura Matamoros atacó a Makoke porque pensaba que se estaba aprovechando de Kiko y lanzó una serie de acusaciones bastante serias. La relación actual entre la colaboradora de Viva la Vida y el concursante de Supervivientes 2022 está completamente rota. Según han contado en el programa presentado por Emma García, Laura tiene mucho que ver en este fracaso sentimental.

| Mediaset

Makoke ha asegurado que los hijos de Kiko, Laura y Diego, empezaron a hablar de ella en 2014 y en ese momento empezaron los problemas. La influencer asume su responsabilidad, aunque actualmente no le guarda rencor a la tertuliana y tienen un trato cordial. Es mamá de dos pequeños y no le quiere hacer daño a otra mujer, por eso no sigue atacando.

Laura Matamoros se quedó embarazada y a partir de entonces todo cambió, pero lo que hizo antes de este momento ha dejado una huella imborrable. La tertuliana de Viva la Vida no quiere entrar en más guerras, por eso cuando se enteró de que había dado a luz le envió un tierno mensaje. “Me alegro mucho, le doy mi más sincera enhorabuena porque siempre un niño en el mundo es una maravilla”.

La hija de Matamoros dio una serie de declaraciones en 2016 que siguen en la memoria colectiva porque no dejan en buen lugar al colaborador. Supuestamente Kiko se había desentendido de ella porque solamente miraba por los intereses de su segunda mujer. Esta enemistad fue el principio del fin del matrimonio y desde entonces la relación está completamente rota.

Laura Matamoros ha dado marcha atrás

Laura Matamoros es una persona completamente renovada y nada queda del resquemor que sentía por la pareja de su padre Kiko. Actualmente tiene un trato cordial con ella, de hecho pasa mucho tiempo con Ana, hija de la colaboradora de Viva la Vida. “Ella y yo tenemos una relación cordial y mi hija Ana se habla con ella”, explicó Makoke en el programa de Emma García.

| Gtres

Matamoros se ha convertido en una de las influencers mejores pagadas del momento, por eso no le interesa entrar en determinadas guerras. Tiene dos niños y prefiere dejar los conflictos a un lado porque sabe que nadie puede cambiar el pasado.

Quiere seguir caminando al lado de su familia y centrarse en resolver los problemas realmente importantes.

La antigua concursante de Gran Hermano VIP ha vivido varias crisis sentimentales con Benji Aparicio, su pareja desde hace años. Con él tiene dos hijos, pero el romance que mantienen ha estado plagado de idas y venidas y los rumores de crisis siguen sonando. El programa Socialité puso sobre la mesa hace unas semanas que quizá estén atravesando otro bache.

Laura Matamoros es el rostro más glamuroso de su familia

Laura ha dejado atrás la imagen de chica rebelde, sus palabras hacia Makoke fueron muy graves y consiguió que se separara de su padre. Pero en la actualidad este conflicto no tiene nada que ver con ella y prefiere no entrar en determinados escándalos. La revista ¡Hola!, una publicación icónica dentro de la crónica social, se suele hacer eco de todos sus movimientos, lo que demuestra que Laura está ya mucho más allá de ser 'hija de'.

Matamoros tiene hijos y no quiere hacer sufrir a ninguna madre, por eso ha decidido olvidar. El cambio ha sido muy bueno porque ha retomado el contacto con Anita, quien también se dedica al mundo de la moda.

La joven influencer está encantada con sus sobrinos y pasa mucho tiempo con ellos, ya no se acuerda del dolor de Makoke.