El triste contratiempo con el que no contaba la Infanta Cristina al separarse de Iñaki

La Infanta Cristina vuelve a decepcionarse tras enterarse de la nueva relación que mantiene su exmarido, Iñaki Urdangarin. Es un tema que, a la hermana del rey, le ha supuesto un disgusto porque puede provocar la pérdida de algunas amistades queridas.

Cabe recordar que, en 2018, Iñaki Urdangarin entró en un centro penitenciario por el caso Nóos, ya que fue acusado de corrupción política. Por aquel entonces, empezó a tener problemas con su relación amorosa con la Infanta Cristina, pues había sospechas de que él le estaba siendo infiel.

Además, el rey Felipe VI perdió la relación con su hermana cuando decidió retirarle el duquesado de Palma a Urdangarin, puesto que daba una mala imagen a la Casa Real.

Por ello, en su momento, la Infanta Cristina decidió separarse de su familia natal para centrarse en recuperar y mantener la relación que tenía con la familia de su exmarido.

Más tarde, se descubrió la amante de él y esto conllevó a una depresión de Cristina, pues su matrimonio iría cuesta abajo. La hermana del rey no iba a consentir eso. Ella seguía teniendo esperanzas de que en algún momento volverían a ser una familia unida junto con sus cuatro hijos.

Las imágenes inéditas de su exmarido desconciertan a la Infanta Cristina

No obstante, la Infanta Cristina no contaba con que su Urdangarin pudiera sorprenderle otra vez. Se han filtrado unas fotografías en las que sale el exduque con Ainhoa Armentia de la mano por las playas de Biarritz. Esta pareja se conocieron en el despacho de abogados Imaz&Asociados, donde Urdangarin empezó a trabajar tras ser trasladado a la prisión de Zaballa, en Álava.

Si cabía alguna posibilidad de que la Infanta Cristina y su exmarido volvieran a juntarse, ya no existe. La publicación de las imágenes de Urdangarin con su nueva pareja confirman que para él su relación pasada con la hija de los Borbones ya no significa nada.

Por esta razón, la hermana del rey ya no tiene ninguna esperanza de que el milagro pueda ocurrir. Aunque esto no es lo que más le preocupa, ya que la situación de su expareja no le ha asombrado.

La Infanta Cristina, preocupada por la relación con su familia política

Lo que más le afecta es perder la relación que había formado con la familia de su exesposo. Es un hecho que la Infanta Cristina teme que suceda porque, en aquella casa, la trataban como si fuera una hija más de la familia, en lugar de una nuera.

Se sentía muy bien acogida, incluso mejor que en su propia casa. Por eso, esta pérdida le causa más angustia, que su divorcio.

Del mismo modo, la situación de la Infanta Cristina es delicada, pues en su momento dejó de hablarse con su familia para poder estar feliz con su matrimonio. Ahora, tras su divorcio, la familia de su exmarido no se junta con ella. Por eso, la hermana del rey se siente sola y podría conllevar a una posible recaída de su depresión.

El partido de balonmano del Barcelona es animado por la Infanta Cristina

La tristeza de la Infanta Cristina era evidente en el partido de Champions del Barcelona. La hermana del rey no se lo quiso perder porque jugaba su hijo Pablo. Fue a la grada acompañada con una amiga, con quien comentó el partido y algunos secretos.

La hermana del rey mostraba una apariencia irreconocible, ya que llamaba la atención sus marcadas ojeras, su preocupante delgadez y su seriedad animando a su hijo. Además, llevaba puesto un vestido negro, que hacía visible su estado físico.

Por esta razón, la prensa del corazón estamos atentos ante lo que le pueda suceder a la Infanta Cristina.