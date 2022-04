Pepe Navarro confiesa que se ha vuelto a enamorar y sus hijos ya la conocen

En medio de la polémica y todas las acusaciones que debe enfrentar, Pepe Navarro ha encontrado un nuevo motivo para sonreír.

A pesar de que el comunicador intenta mantener su vida personal en la más estricta intimidad, desde su círculo más cercano desvelaban que "está enamorado y vive una discreta relación amorosa".

Una relación que definen como "discreta, estable y sólida". Además, aunque se conocen muy pocos detalles, parece ser que la mujer en cuestión está ya muy integrada en la familia, e incluso conocería a sus hijos.

Eso coincide con el desmentido que ha hecho Navarro con relación a la venta de su casa de Ibiza. Sigue siendo suya y no se ha desprendido de ella todavía.

El que fuese presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi ha atravesado una temporada bastante convulsa, teniendo que lidiar con los ataques tanto de Ivonne Reyes como de Vanessa Martín, que le acusaba de maltrato.

Y mientras sigue negándose a reconocer que es el padre de Alejandro Reyes, el joven ya ha dejado muy clara su postura en una entrevista demoledora.

"No voy a tolerar que Pepe Navarro entre por teléfono y empiece a despreciar e insultar de esa manera a mi madre. Es de ser muy poco caballero, ahí se ve cuál es el trato que da a los demás", apuntaba molesto.

"Me costaba entender por qué nunca estaba en casa, por qué nunca llamaba, por qué no lo conocía. Me ponía a llorar", reconoce acerca de la ausencia de esa figura paterna. "Le llamé, quería un padre. No me contestaba".

Muy tajante, asegura que ya no se fía de él. "Pepe tiene miedo a hacerse las pruebas en un centro de verdad y que salga positivo. Al final se va a tener que ir del país y va a tener que pedir perdón. Él sabe que ha mentido, toda su carrera se va a ir al traste".

Y remarca: "Que se queden con su herencia, me da igual. Me repugna Pepe Navarro, como hombre no tiene ningún valor. Lo único que quiero es que nos deje vivir y no nos falte al respeto".

Pepe Navarro estalla contra Telecinco

Durante su última intervención televisiva, el comunicador no dudaba en responder a los ataques de la supuesta madre de su hijo, Ivonne Reyes.

“Eres una sinvergüenza. Sabes perfectamente que el hijo no es mío. Atrévete a decir el nombre del padre. Llevas toda tu vida engañando a tu hijo. Tienes un morro que te lo pisas", la provocaba.

"Ella contrató a unos detectives para quitarme el ADN y esa muestra demostraba que no es mi hijo. Va a tener que hablar de ello delante de un juez y contarle todo. Es muy grave", sentenciaba.

"Ivonne se alía con la otra sinvergüenza, que se llama Vanessa, que miente permanentemente. Es mentira todo lo que dice. Hay una sentencia en la que se demuestra que todo lo que dice es mentira", acusaba a ambas mujeres.

Así, Navarro no parece estar muy contento con el trato que ha recibido de parte de Telecinco.

"Lo único que hice es mostrar mi indignación por el continuo linchamiento al que nos tiene sometidos esa cadena a mi familia y a mí", se lamentaba.

"Utilizando a una persona completamente desprestigiada como Ivonne Reyes. Los únicos responsables de ese linchamiento son Paolo Vasile y Manolito Villanueva", alegaba.

"No merece la pena hablar de ello. Supongo que poco a poco todo irá saliendo", añadía. Además, iba algo más lejos y acusaba a La Fábrica de la Tele de haberle tendido una trampa.

"Telecinco llegó a un acuerdo con todas esas personas que La Fábrica de la Tele ha ido investigando, que son casi 200, y con esta señora (Ivonne) ha llegado a un acuerdo para que hable lo que le salga de las pelotas con tal de que no les denuncie".