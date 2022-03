Patricia Pardo no se cree nada de los últimos rumores sobre Almudena Cid

Patricia Pardo está pasando por uno de los mejores momentos de su vida.

Tras su traumática separación, la conductora de El programa de Ana Rosa ha conseguido rehacer su vida junto a su compañero de profesión, Christian Gálvez.

"Estoy feliz e ilusionada... Si son rosas, florecerán. Yo defiendo siempre el amor", aseguró la periodista en el programa en el que trabaja. Desde que ambos decidieron no esconderse más, se han estado dedicando, públicamente, románticas declaraciones de amor.

Y donde hay luz, también hay oscuridad. La que no lo está pasando tan bien es Almudena Cid. Desde que se terminó su matrimonio con el escritor, la exgimnasta no consigue levantar cabeza.

Aunque está recibiendo mucho apoyo por parte de su círculo cercano, lo que de verdad le está ayudando a superar la ruptura es su nuevo trabajo encima de las tablas.

Almudena ha decidido cambiar el deporte por la interpretación; una decisión de la que no puede estás más contenta. "Solo puedo daros las gracias por cada noche compartida sobre el escenario. No solo me siento apoyada, también reforzada y valorada a vuestro lado. Sois mi refugio", escribió en sus redes sociales.

Y son, precisamente, sus compañeros de trabajo lo que le están ayudando a salir del pozo. Dos de ellos han hablado con Europa Press sobre la situación actual de su amiga.

Durante esta charla, los actores han revelado algunos datos sobre el actual estado anímico de la exgimnasta; algo que Patricia Pardo no se termina de creer.

Patricia Pardo conoce a los apoyos de Almudena Cid

Patricia Pardo nunca ha querido hacer daño a la exmujer de Christian Gálvez, y por eso se siente feliz al ver que sus amigos y familiares la están apoyando en todo momento.

Durante un evento, Daniel y Candela quisieron contar, ante las cámaras de Europa Press, cómo se encuentra la exgimnasta tras su separación. "Almudena está en un momento muy valiente y, gracias a Dios, ahora tiene una función maravillosa de teatro", han asegurado.

Tanto ellos como el resto del reparto están muy preocupados por su compañera. "Como amigos, lo único que se puede hacer cuando a un amigo le pasan cosas en la vida es sentarse, escuchar, quererlos mucho, apoyarlos y que sigan adelante", ha explicado la actriz.

Aunque sabe que Almudena es un personaje público, su compañero no entiende por qué tiene que estar dando explicaciones todo el tiempo. "Hay veces que todavía no se sabe lo que está pasando y ellos tienen que explicarlo al mundo cuando no sabes lo que te pasa a ti mismo".

Patricia Pardo conoce la opinión de los amigos de Almudena

Patricia Pardo está contenta por las palabras que estos dos artistas le han dedicado a su pareja. A pesar del daño que le han hecho a su amiga, estos dos actores no han querido arremeter contra el presentador.

"Para ninguno de los dos es fácil y hay mucha diferencia de lo que se ve por fuera y lo que se siente por dentro", ha dicho el actor en defensa de Gálvez.

"Cada uno tiene sus tiempos. No puedes esperar que una persona vaya a la misma velocidad que otra. Cada uno se tomará el tiempo que necesite", aseguraba Serrat, mientras que su marido cree que Christian "lo ha superado antes porque ya está con alguien".

Ambos conocieron a la pareja de Patricia Pardo, por eso no tienen nada malo que decir contra él. "Almudena y Christian son dos seres humanos excepcionales. Lo único que cuando se acaba el amor es duro, pero los dos estarán bien seguro en muy poco tiempo".