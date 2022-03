Patricia Pardo escondió a Christian Gálvez qué sucedió tras su divorcio

Patricia Pardo es una de las mujeres del momento. Desde que salió a la luz su romance con Christian Gálvez, la presentadora de El programa de Ana Rosa no ha dejado de protagonizar portadas.

Patricia Pardo está viviendo uno de los momentos más intensos de su vida. A su estrenada relación sentimental, se une su éxito profesional, al frente del programa más visto de las mañanas televisivas. Ella y Joaquín Prat forman un tándem de lujo. La audiencia acompaña a Patricia día a día en un momento de meteórica proyección profesional para ella.

Tras conocer la traumática separación del escritor y Almudena Cid, en la que hasta los familiares de ella se han metido de por medio, la periodista ha decidido romper su silencio.

A pesar de ser una de las presentadoras más famosas de Telecinco, Patricia Pardo siempre ha sido muy discreta en relación con su vida personal, pero ahora parece que todo ha cambiado.

En una entrevista para la revista Lecturas, la sustituta de Ana Rosa Quintana hizo una confesión sobre su divorcio, hasta ahora desconocida, y que dejó con la boca abierta a su nueva "ilusión".

Patricia Pardo habla de su divorcio: "Ha sido lo más duro de mi vida"

Patricia Pardo ha decidido, por primera vez, abrirse en canal y ha contado intimidades de su vida que hasta la fecha se desconocían. Entre otras cosas, esta periodista ha hablado de su divorcio con Francisco Márquez.

Hasta ahora, ambos han decidido llevar su separación lo más discretamente posible, pero todo apunta a que su nueva relación con el escritor le ha hecho ver las cosas de otra manera. La gallega ha decidido dar algunos detalles sobre su dolorosa ruptura.

Tras siete años y dos hijas en común, Patricia Pardo y su exmarido decidieron poner punto y final a su relación. En diciembre del año pasado, la pareja anunció por sorpresa su divorcio. "Ha sido lo más duro de mi vida… 2021 ha sido un año horrible", dijo ella.

Después de haberse hecho efectivo su divorcio, la presentadora de Mediaset tomó la decisión de seguir viviendo en el hogar familiar por el bien de sus dos hijas.

"No lo pude hacer con dos niñas pequeñas, me separé y no me fui de casa al día siguiente, tuvimos que buscar alternativas, y en ese tiempo tiene que haber una convivencia", confesó Patricia Pardo.

Patricia Pardo no tiene malas palabras para el padre de sus hijos

A pesar de ser uno de los peores momentos de su vida, Patricia Pardo aseguró que su divorcio fue "de mutuo acuerdo y desde el cariño". Por este motivo, la periodista no tiene nada malo que decir del que fue el amor de su vida.

"Con él no puedo poner una pega, es muy buen padre, encantador. Hemos estado mucho tiempo juntos, he sido muy feliz con él y el mejor padre de mis hijas solo puede ser él", aseguró Patricia. "Solo puedo dar las gracias por haberlo conocido y por los años que estuvimos juntos. Solo puedo hablar maravillas".

Lo que está claro es que, a día de hoy, ambos están muy felices con sus nuevas vidas. Patricia Pardo está viviendo una romántica historia de amor con su compañero de profesión.

Después de varios meses ocultando su romance, la pareja ha decidido no esconderse más. Prueba de ello son las declaraciones de amor que Christian y Patricia se dedican públicamente.

Por su parte, Francisco Márquez está viviendo con mucha naturalidad tanto su divorcio como la nueva relación de la madre de sus hijas.