Antonella, la hija de Antonio Orozco que ha destapado la nueva vida del cantante

Antonella Orozco, hija del famoso cantante Antonio Orozco, se ha convertido en protagonista de una noticia realmente sorprendente.

Hace dos meses nadie conocía de su existencia, pues el artista es bastante discreto y siempre protege la identidad de sus seres queridos. Ningún periodista era consciente de que había rehecho su vida sentimental, pues hace poco sufrió un golpe bastante duro.

Antonio Orozco, fiel a su compromiso con el público, ha hablado varias veces del suceso que cambió su forma de entender la vida.

Susana Prat, madre de su primer hijo, falleció en 2017 tras una larga enfermedad que lamentablemente no pudo superar. El cantante se había separado de ella y por aquel entonces ya no estaban juntos, pero siempre estuvieron unidos.

| GTRES

Antonio, tal y como cuentan sus amigos, es un padre de primera categoría y ha conseguido que su hijo Jan supere el triste fallecimiento.

El joven ha vuelto a sonreír gracias a su hermana Antonella, fruto de una relación que el cantante ha querido mantener en la sombra. No tiene por costumbre hablar de su vida privada y mucho menos de sus parejas, por eso no le ha puesto nombre a la madre de su hija.

Antonio ha hecho un gran esfuerzo para desvelar que está viviendo una nueva vida gracias a su familia, especialmente a su hija.

“Cuando la madre de Antonella ingresó para dar a luz yo tenía 49 años y cuando nació mi hija tuve de repente 29. Mi hija me ha quitado 20 años de encima porque la vida no me permite pensar de otra forma”, desliza recientemente.

Antonella Orozco le ha devuelto la ilusión a Antonio

Antonio, haciendo gala de su discreción, prefiere no dar el nombre de la madre de su hija, pero ha asegurado que “es una campeona”.

Ningún periodista ha seguido investigando porque el cantante se ha ganado el respeto del toda la prensa del corazón. De hecho es uno de los pocos artistas que ha conseguido dejar su privacidad fuera de los medios de comunicación.

| Instagram

Orozco, tan prudente como de costumbre, no ha desvelado ningún dato que pueda comprometer a su nueva pareja.

Lo más curioso es que nadie sabía que estaba enamorado y mucho menos que iba a ampliar la familia, todo lo ha contado él. Cuando nació su hija pequeña se dio cuenta de que era un acontecimiento demasiado bello como para tenerlo oculto, así que terminó compartiéndolo.

El cantante, según los críticos, es uno de los artistas más importantes del país y todo lo que ha conseguido es fruto de su talento.

Está inmerso en proyectos laborales bastante atractivos, aunque no quiere dar más datos de la cuenta hasta que estén cerrados. El público está deseando escuchar sus nuevas canciones, pues muchas de ellas están basadas en su experiencia.

Antonio Orozco y la muerte que le cambió: “Años duros”

Antonio le concedió una entrevista a la periodista y presentadora Toñi Moreno en Canal Sur y habló del fallecimiento de su expareja. Ha sido una de las pocas veces que se ha pronunciado al respecto y lo hizo por un buen motivo.

Quería dejar claro que jamás habría superado la muerte de la madre de su hijo sin la ayuda de sus seres queridos.

“Estoy agradecido y quiero decir que yo no hubiera sido capaz de hacerlo solo o de construir lo que estoy construyendo con ese niño. Tengo a mi familia, tengo a mi madre, a mis hermanos y tengo una red. Me he caído muchas veces, pero no he tocado suelo y han sido unos años muy duros”, le explicó a Toñi Moreno.

Orozco ha sacado adelante a Jan, su hijo mayor, y el joven está viviendo una etapa especialmente feliz gracias a su hermana Antonella.

“Mi hijo mayor está aprendiendo a ser hermano mayor. Intento transmitirle como siento yo las cosas y como las vivo y también cómo lo hacía su madre, que en paz descanse”, declara el intérprete.