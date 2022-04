La novia de Christian Gálvez dice basta tras descubrir la nueva traición

Christian Gálvez ponía estos pasados días a su novia, Patricia Pardo, en el punto de mira de la prensa rosa. Todo porque le dejaba caer públicamente que le gustaría ser padre.

Pero hoy ella es actualidad por otro motivo. En concreto, porque ha sacado la cara para defender a su compañera Marta Riesco. Lo ha hecho después de conocer que el novio de esta, Antonio David, ha estado celebrando su cumpleaños con su expareja.

Christian Gálvez conoce el malestar de su chica

El presentador sabe que Patricia ha dado respaldo en todo momento a Marta, más desde que se pusiera en el foco mediático por su relación. Le ha dado su comprensión al luchar por el amor que siente e incluso cuando hace unos días decidió romper con Antonio David.

Ruptura que este fin de semana ha acabado pues ha llegado la reconciliación y, por primera vez, se han dejado ver juntos. Incluso Riesco ha compartido varias imágenes con su chico en redes dejando de manifiesto que habían celebrado juntos el cumpleaños de él. Fotos que acompañó del siguiente texto: “Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan”.

“Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo. Indestructible”.

Horas después de esta publicación, el malagueño apareció en su ciudad natal al lado de su madre y de su ex. Se fue a comer con ellas y con sus hijos para celebrar su 47 cumpleaños.

Y estas últimas imágenes han molestado muchísimo a Pardo. Tanto es así que esta mañana en El programa de AR ha atacado a Antonio David y ha defendido a Marta. Exactamente ha dicho: “Estoy flipando en colores”.

En este punto, Joaquín Prat ha intervenido para tachar la situación de “triángulo amoroso”. Y Pardo ha añadido: “Dices muy bien lo de triángulo. Ahora nos tenemos que creer que su ex aprueba la relación de Antonio David con Riesco y que, además, es amiga de él”.

Acto seguido ha planteado: “¿O esto es un órdago a Marta?”. A lo que ha añadido: “Yo es que no entiendo nada, estoy flipando. Ea, era todo lo que tenía que decir”.

| La Noticia Digital

Christian Gálvez conoce la reacción de la compañera de su chica

El novio de Patricia Pardo ha visto que, tras las palabras de su pareja, la protagonista de la historia no se ha quedado callada. La reportera del programa ha decidido salir al paso del malestar creado por el comportamiento de Antonio. Y ha sido muy clara al respecto exponiendo que no le preocupa que se vea con su ex.

Así, ha explicado que “no me crea inseguridad. Lo que me creaba malestar era que parecía que yo era la que decía lo enamorada que estaba y que quería estar con él y que él no lo hacía. Ahora mismo, que está todo bien, no me crea ningún tipo de inseguridad”.

| Telecinco

Y a esta tranquilidad que ha podido ayudar que el malagueño haga unas declaraciones públicas para zanjar rumores. Ha afirmado que con la madre de su hija pequeña tiene buena relación. Y también que son familia, pero que está con su novia y que se encuentra feliz.

De esta manera, parece que Riesco y Flores han puesto de su parte para arreglar las cosas y seguir adelante. Por esta razón, ella también ha anunciado algo. Ha contado: “He hecho mucha reflexión estos días y creo que me he equivocado con la exposición que he hecho de mi relación”.

“Me he dejado llevar por estar en un plató trabajando y me he excedido contando cosas que me arrepiento. Por respeto a mí y a mi relación, a la familia de él y a mi carrera, ahora y esta tarde en Ya son las ocho, porque tengo el compromiso, será la última vez que hable”.