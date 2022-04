Daniel, novio de Andrea Janeiro, confirma los cambios en la vida de su cuñada

Andrea Janeiro está hoy de celebración. Julia Janeiro acaba de cumplir 19 años en medio de un gran momento personal. Dentro de poco, dará la bienvenida a su nuevo hermano, ya que María José Campanario está en el último trimestre de su embarazo.

Además, parece que está de lo más enamorada y feliz al lado de su novio, el futbolista Tommy Rossi.

Tras haber pasado una temporada algo complicada en la que ha tenido que lidiar con el acoso de su ex, Brayan Mejía, la joven ya ha seguido su camino.

| Instagram/GTRES

Así lo compartía ella misma en sus redes sociales, donde ha reflexionado sobre la gran cantidad de cambios que ha afrontado tras cumplir la mayoría de edad.

"Ha sido un año lleno de cambios, de emociones, de sentimientos... Gracias a todos los que a día de hoy estáis y seguís a mi lado apoyándome y queriéndome, especialmente a mi familia y seres queridos. Sin vosotros nada sería lo mismo", compartía con sus seguidores.

El ascenso a la fama de la hija de Jesulín ha sido imparable, aunque ha intentado por todos lo medios en un segundo plano.

| Europa Press

Sin embargo, si algo la diferencia de su hermana Andrea, es que ella sí que ha querido compartir parte de su vida en redes sociales.

Así, la joven ha presumido de sus dotes como influencer, con sugerentes posados en los que explota su impresionante físico.

La hermana de Andrea Janeiro reflexiona sobre los cambios en su vida

A pesar de que siempre ha intentado mantener un perfil bajo, Julia sí que rompía el silencio ante los que la atacaban por enseñar demasiado.

"Mensajes así me llegan continuamente. Para empezar, como mujer, puedo hacer y enseñar lo que me parezca o no", sentenciaba.

▶️ 4 colaboradores de Sálvame que han muerto y no lo recordabas

"Como mujer, puedo tomar las decisiones que vea convenientes, y como mujer, muchas de vosotras tendríais que evitar hacer este tipo de comentarios dañinos hacia otras mujeres. Queréis respeto e igualdad, pero entre nosotras somos las peores".

De hecho, era ese tipo de actitudes las que le llevaban a cerrar su perfil de Instagram. Aunque también ha enseñado su lado más familiar y tierno, presumiendo de la buena relación que mantiene con su padre, al que adora.

| GTRES

Además, parece que la joven ha estado muy pendiente de su madre durante todo el embarazo, y queda muy patente que la echa mucho de menos en estos momentos tan delicados.

Sobre la relación con su hermana Andrea poco sabemos, aunque Belén Esteban ya ofrecía alguna pincelada, y es que insinuaba que ambas siempre habían mantenido una gran unión de hermanas.

De momento, y a pesar de haber recibido jugosas ofertas económicas de parte de numerosos programas de televisión y revistas para hablar sobre su vida personal, ella siempre se ha negado.

Podríamos estar hablando de una cantidad superior a los 60.000 euros, que Julia deja claro que no le compensa.

| Europa Press

Aunque fuentes cercanas dejaban caer que Julia llegaba incluso a amenazar a sus padres con contarlo todo si no le pagaban la operación de aumento de pecho a la que sometía.

Y ante la presión mediática a la que se veía sometida, a la joven le salía una inesperada defensora. Belén Esteban dejaba a un lado los problemas con Jesulín y Campanario para dar la cara por la hermana de su hija.

"Os agradecería que tuvieseis en cuenta que Julia sigue siendo una niña y que no quiere entrar en nada de esto", pedía a sus compañeros de Sálvame.

"Es mentira que las hermanas no tengan relación. Ya vale de publicar cosas que no son. Lo que los mayores no hemos conseguido, porque Jesús, María José y yo hemos tenido nuestros problemas, mi hija tiene dos hermanos", sentenciaba.