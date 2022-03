Arturo Valls confiesa la triste realidad de su hija tras los rumores

Arturo Valls encadena éxito tras éxito. El actor, humorista, presentador y lo que se tercie se ha convertido en un rostro muy conocido, gracias a su paso por televisión.

En la pequeña pantalla, Arturo ha protagonizado series míticas, como Cámera Café, y ha presentado programas que todo el mundo ha visto alguna vez como Ahora caigo.

Valls es valenciano y ya desde pequeño apuntaba maneras hacia el humor. Era el típico niño bromista y graciosete que empezó Periodismo, pero no lo acabó porque empezó a trabajar de reportero.

Después de debutar en la televisión valenciana, Valls marcó una época televisiva enfundado en el traje y las gafas de sol negras que llevaban en Caiga quien caiga.

En el programa presentado por El Gran Wyoming, el rostro de Valls empezó a hacerse conocido por sus preguntas incómodas y hasta hoy.

La hija de Arturo Valls y la verdad sobre ella

Cuando una persona alcanza la fama, es normal que el público quiera saber de ella, de su vida personal. Investigando un poco en Internet sobre Valls, son muchos los medios de comunicación y portales que explican que Valls tiene una relación con Patricia María Santiveri.

Están juntos desde hace más de una década y ella es una mujer anónima y completamente alejada de los focos.

| Europa Press

Respecto a los hijos, Arturo Valls ha aprovechado la presentación de su nueva película, Cámera Café, para aclarar una información falsa. Y es que, en Wikipedia ha figurado durante bastante tiempo que Arturo Valls es padre de un hijo y de una hija.

La realidad es que solamente tiene un hijo, nacido en 2009, fruto de su relación con Patricia.

Arturo lo ha explicado así: "Se han inventado una hija. Aprovecho aquí para decir que solo tengo un hijo. En mi casa hacemos siempre la broma".

Valls, haciendo gala de su sentido del humor, ha contado una anécdota familiar: "Mis tíos, mis abuelos dicen «ya nos presentarás a tu hija, esa que tienes por ahí». No, solo tengo un hijo. Esas cosas de Wikipedia, pero solo tengo uno".

Es ciertamente triste que un error en la Wikipedia desencadene que una información que no es cierta corra como la pólvora y sin freno. Pues no, Arturo Valls no tiene ninguna hija. Por ahora.

Su hijo, que ahora mismo está en plena adolescencia empieza a cansarse un poco de la popularidad de su padre. "Algo va notando, por las fotos que me piden por la calle, que ya le van dando más rabia".

Hace unos meses, Arturo bromeaba desde la habitación de su hijo, en la que tuvo que quedarse confinado durante unos días por haberse contagiado de COVID.

Además, parece que el hijo no ha salido tan chistoso como el padre y que no va a seguir sus pasos laborales.

Respecto a su mujer, Patricia, Arturo Valls asegura que "me aporta un poco de calma y también estabilidad. Es una mujer con mucho criterio artístico y organizativo".

Pocos saben también que hace ya varios años, Arturo Valls mantuvo una relación con Eva González. Él y la actual mujer de Cayetano Rivera estuvieron saliendo unos meses. Su noviazgo no fue a más, aunque desde entonces han mantenido una buena amistad.

Arturo Valls, artista y empresario

Arturo Valls está triunfando en la televisión y en el cine. Hace poco estrenaba la comedia Descarrilados, que ya se puede ver en plataformas y ahora vuelve a la gran pantalla con Cámera Café.

Además, Arturo también es empresario y cuenta con una productora de cine y con otra empresa de postproducción audiovisual.

A pesar de que estos últimos años, el COVID ha hecho estragos en la industria, a Arturo no le van mal las cosas y sigue luchando a todos los niveles.

Su padre y su mujer participan también de las empresas de Arturo, por lo que la gestión de las mismas es de carácter familiar.