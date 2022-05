Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, se asusta y decide huir con los 30.000 euros

Paola Olmedo está asustada porque desde que forma parte de la familia Campos todo el mundo quiere saber los secretos que esconde. Es una persona normal, pero ha posado en la portada de una revista conocida y ahora su vida está en boca de todos. Después de pasar por el altar decidió marcharse con José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, fuera de España.

Paola Olmedo trabaja como esteticista y tiene un centro de belleza que la colaboradora de Sálvame visita con relativa frecuencia. El problema es que hay muchos periodistas decididos a crear una mala relación entre ellas, por eso tiene que ser tan cuidadosa. La joven se ha dado cuenta del peligro que genera el lado oscuro de la fama y ha decidido desaparecer de la crónica social.

Paola tiene muchas cualidades para triunfar en el mundo del corazón, pero no se siente preparada para dar el paso definitivo. Ha recibido ofertas interesantes, pero no pisará ningún plató de televisión porque sabe que las consecuencias serían devastadoras. Prefiere mantenerse en un segundo plano, aunque después de lo sucedido esta tarea es prácticamente imposible.

Paola ha hecho un viaje con José María para disfrutar de la luna de miel, pero algunos tertulianos de Telecinco se lo han puesto difícil. Todo el mundo está hablando de su boda y el público quiere saber por qué hubo ciertas personas que no estuvieron. La esteticista tiene respuesta para lo que ha pasado, pero no contará nada porque no quiere seguir colaborando con la prensa rosa.

Carmen Borrego era consciente de lo que podía suceder: la familia Campos tiene muchos enemigos y su hijo recibiría bastantes ataques. Sin embargo, le hicieron una propuesta suculenta para vender la boda y decidió aceptar a cambio de 30.000 euros. El medio Informalia asegura que el nieto de María Teresa Campos ha ganado una auténtica fortuna gracias a la revista Lecturas.

Paola Olmedo tiene su propio negocio

Paola se ha beneficiado de la familia Campos, pues ha ingresado en sus cuentas bancarias una alta cantidad de dinero. Sin embargo, no necesita la fama de nadie para mantenerse porque desde hace mucho tiempo trabaja como esteticista en Madrid. Carmen Borrego asegura que tiene un centro de belleza muy cerca de su domicilio y que disfruta de un gran talento.

Olmedo, después de ganar los 30.000 euros por la exclusiva de su boda, ha decidido huir de la prensa del corazón para siempre. Muchos medios han intentado ponerse en contacto con ella, pero su intención es regresar al anonimato. Todo hace pensar que no volverá a hablar, a pesar de que los paparazzis le persigan hasta conseguir un material jugoso.

José María Almoguera trabaja en Telecinco y se ha ganado el respeto de sus compañeros, pero no tiene tanto poder como su abuela. No podrá frenar determinados escándalos, a pesar de que en Viva la Vida, programa en el que trabaja, disfruta de cierta autoridad. El espacio presentado por Emma García tenía unas fotografías suyas y no las publicó para no dinamitar la exclusiva de Lecturas.

Paola Olmedo se ha ganado la confianza de Carmen

Paola siempre ha llevado una vida tranquila y discreta, así que no tiene nada que esconder. Ha conseguido que las Campos le consideren un miembro más de la familia, de hecho tiene una relación estupenda con su suegra. Carmen Borrego no consiente que nadie hable mal de ella, pues es una persona sin experiencia que puede asustarse con facilidad.

La mujer de José María ha comprobado que la crónica social no es un mercado tan sencillo y podría estar asustada. Ya se sabe que tiene dos hijos, que su madre se llama Katy y que han empezado los problemas. Esta última no quería salir en la exclusiva y Carmen Borrego supuestamente no ha respetado su voluntad.