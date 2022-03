Paloma Cuevas les cuenta a sus dos hijas toda la verdad sobre su novio

Justo cuando parecía que Paloma Cuevas había recuperado la ilusión con otro hombre, se termina llevando otro chasco en el terreno sentimental.

Siempre muy discreta, la empresaria es poco dada a hablar sobre su vida privada. Pero, aunque no ha querido confirmar ni desmentir posibles romances, rumores no han faltado al respecto.

De hecho, hace muy poco Diego Arrabal aseguraba que Cuevas había comenzado "una relación con un hombre de mediana edad, entre los 40 y los 50 años, separado y con un hijo".

"Una persona atractiva y que conoce personalmente a Enrique Ponce. Y no solo eso, cuenta que es el mejor en su profesión y que está relacionado con la Familia Real".

Y atando cabos, no tardaban en llegar a la conclusión de que podría tratarse perfectamente de Ángel Villamor, un director médico de iQtra Medicina Avanzada, especialista en traumatología.

Además, tendría lazos de unión con la Familia Real, ya que trataba en muchas ocasiones al rey Juan Carlos. Y por supuesto, también a su amigo Enrique Ponce.

Muy discreto, el médico no tardaba en desmentir los rumores de inmediato: "Perdonad, pero es que no, no... Me hace gracia todo esto que hacéis", alegaba. Desde entonces, no hemos vuelto a verle, y es que desaparecía sin dejar rastro.

Puede que Villamor terminase cediendo ante la presión mediática y no quisiese verse involucrado en problemas.

Mientras tanto, Paloma parece disfrutar de su solteria, habiéndose centrado en sus hijas y en el trabajo.

El drama que viven Enrique Ponce y Ana Soria

"Todos tenemos que aprender a estar solos en un momento dado, es esencial para la mente. Pero luego hay otros momentos que me encanta compartir con amigos", destacaba Paloma en una reciente entrevista.

"Mi vida sigue siendo muy parecida, porque siempre ha consistido en priorizar a mi familia y a mis amigos".

"Creo que la felicidad es una opción de vida y he optado por ser feliz. Creo que debemos centrarnos en las cosas positivas, que son muchas, y convertir los problemas en bendiciones", apuntaba.

Por otro lado, parece que la historia de amor de Enrique Ponce y Ana Soria no atraviesa su mejor momento.

Aunque siguen juntos, parece que la pareja está más distanciada que nunca. Y más teniendo en cuenta que cada uno está por su lado; ella en Almería y él en Madrid.

Cabe destacar que el torero ha tenido que renunciar a su gran pasión y alejarse de los ruedos para siempre. Una exigencia de Ana para que pudiesen seguir juntos.

Y así lo confirman desde su entorno más cercano. "Es un auténtico disparate decir que va a volver a torear, como lo es el asegurar que Ana vaya a aparcar sus estudios para seguirlo".

Sin embargo, no se puede negar que el caché de Ponce se ha ido desinflando desde que rompiese su relación con Paloma.

De hecho, incluso se veía obligado a poner en alquiler su inmensa finca la Cetrina para realizar bodas, bautizos y comuniones. Un alquiler de 5.000 euros al día.

Parece que desde que está con Ana Soria, la fama del torero ha ido desapareciendo, a pesar de que en un primer momento su relación generaba un gran interés. "Ya no le llaman para nada y su caché se ha desinflado".

Algo que le llevó incluso a valorar la posibilidad de volver al trabajo con una gira al otro lado del charco, pero no le pagaban lo suficiente.

Y es que a pesar de todo, Enrique adora "su profesión y porque lo necesita, como todo el mundo. Él se retiró temporalmente y ahora vuelve con esta nueva normalidad".