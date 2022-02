Miguel Urdangarin contempla atónito la decisión de su madre Cristina, que lo cambia todo

Miguel Urdangarin y sus tres hermanos ya son conocedores de la decisión más firme que ha tomado su madre, la infanta Cristina, en los últimos años.

Hace ya un mes que salieron a la luz las fotografías de Iñaki Urdangarin paseando por la playa de la mano de su compañera de trabajo, Ainhoa Armentia. Unas imágenes exclusivas que dieron la vuelta al mundo y han sacudido a todo el Palacio de la Zarzuela.

Tras el revuelo mediático causado, la infanta y el exduque de Palma anunciaron la interrupción temporal de su matrimonio a través de un escueto comunicado. Miguel Urdangarin, se mostraba destrozado al conocer que sus padres se separaban.

"De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin", rezaba el texto enviado por Casa Real.

Las palabras elegidas para comunicar la noticia no fueron escogidas al azar, siendo una prioridad mantener la ambigüedad y dejar abierta la posibilidad a una reconciliación.

Al igual que sucedió con la infanta Elena cuando decidió anunciar el "cese temporal de su matrimonio" con Jaime de Marichalar, el objetivo era evitar la palabra divorcio.

El motivo por el que Cristina accedió a no anunciar su divorcio con Urdangarin

Tal y como relata Pilar Eyre en su blog de Lecturas, la hermana de Felipe VI considera que ella no ha fallado a nadie ni tiene nada que esconder.

Tras conocer la existencia de las imágenes, la infanta tenía la intención de anunciar su divorcio de forma definitiva. Una afirmación que se habría esfumado de golpe después de que Iñaki se lo pidiera, ante el asombro de Miguel Urdangarin.

"Cristina quería anunciar el final de su matrimonio en el comunicado, pero Iñaki le suplicó que solo informaran de que habían interrumpido su relación. Para conseguir la libertad condicional, Iñaki ha tenido que argüir que su residencia está junto a su mujer y su hija menor de edad en Ginebra. Si la infanta hablase públicamente de divorcio, se irían al traste las negociaciones", cuenta la periodista.

Pese a la infidelidad cometida, parece que Cristina no quiere perjudicar al padre de sus hijos. Está dispuesta a ceder y hacer todo lo que deba por el bienestar de su familia. No quiere que sus hijos sufran, pero eso no significa que se plantee una reconciliación con Urdangarin.

Miguel Urdangarin y sus hermanos ya conocen la noticia

Según las últimas informaciones que han salido a la luz, Cristina de Borbón ha tomado una determinación tajante con respecto a su matrimonio. Para ella la separación de Iñaki ya es una realidad, aunque no haya papeles firmados que sellen su divorcio de forma legal. Miguel Urdangarin ha alucinado.

"Respeto la institución del matrimonio, llevo el anillo desde hace casi veinticinco años y lo voy a seguir llevando hasta que me divorcie, ¡quiero que el mundo sepa que yo no tengo nada de qué avergonzarme!", son las palabras que repite la infanta entre sus allegados, tal y como relata Pilar Eyre.

La hija de Juan Carlos no tiene intención de perdonar al padre de sus hijos y así se lo ha hecho saber a sus cuatro hijos. Ellos respetan los pensamientos de su madre, pero les cuesta creer que su madre sea tan tajante y cierre cualquier puerta a la reconciliación.

De hecho, según ha publicado la revista Lecturas, Pablo Urdangarin se derrumbó durante la conversación que tuvieron él y sus hermanos con su madre.