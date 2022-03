Almudena Cid le confiesa a su hermano Miguel los problemas con su nueva ilusión

Almudena Cid, actriz y exgimnasta olímpica, está atravesando una etapa bastante complicada tanto a nivel personal como profesional. Hace tres meses se separó del presentador Christian Gálvez y en las últimas semanas se ha enterado del motivo de la ruptura. Según publica La Razón, el comunicador se fijó en su compañera Patricia Pardo y empezó a perder el interés por su mujer.

Almudena Cid estaba atravesando una crisis matrimonial importante, pero pensaba que todo iba a solucionarse en cualquier momento. Uno de sus familiares habló con un periodista de La Razón para insinuar que Christian perdió el interés por la reconciliación. Supuestamente se dio cuenta de que en Telecinco había una mujer que cuadraba más con sus necesidades emocionales: la sustituta de Ana Rosa Quintana.

| Trendings

Almudena, fiel a la discreción que siempre le ha caracterizado, no ha confirmado ni desmentido las informaciones publicadas. Su hermano Miguel Cid Tostado, futbolista profesional, es uno de sus grandes confidentes y sabe todo lo que está sucediendo. Siguiendo los datos del portal JALEOS, la actriz está teniendo problemas con su nueva ilusión: la obra Una historia de amor.

Almudena, cuando salió a la luz el romance entre Christian y Patricia, aseguró que no tenía nada que decir, pues estaba centrada en su trayectoria. Los críticos aseguran que es una actriz de primera categoría, que tiene mucho talento y que no tardará en triunfar como se merece. Pero este éxito se ha visto frustrado por un golpe completamente inesperado: su obra de teatro no funciona.

| Europa Press

Miguel Cid Tostado, gracias a JALEOS, se ha dado cuenta de que Una historia de amor se ha dado un golpe en taquilla. Las entradas van desde los 20 a los 24 euros, es decir, no tienen un precio elevado, pero no están teniendo salida. Las gradas están prácticamente vacías y la repercusión del proyecto se ha visto eclipsada por la irrupción de Patricia Pardo.

Almudena Cid esconde la verdad: “Le está afectando”

Almudena es bastante prudente, por eso siempre que le preguntan sobre Christian Gálvez intenta mantener la sonrisa. Quiere dar a entender que está superando el bache sin problemas, pero la realidad es muy diferente a lo que parece. Según cuenta una fuente anónima en JALEOS, su situación laboral le está creando un estrés que no es bueno para el momento que está viviendo.

Cid sabe que Una historia de amor, la obra de teatro que le había devuelto la ilusión, tiene los días contados en taquilla. La función se representa en Madrid y en un primer momento tuvo mucho impacto, pero el interés se ha visto fuertemente reducido. “Ella es una competidora olímpica y no te imaginas cómo le está afectando ver la grada tan vacía”, explica un testigo.

▶️ Los amigos de Christian Gálvez destapan el refugio de Almudena Cid

Miguel Cid Tostado es un futbolista de primera categoría, pero su trayectoria ha sido menos mediática que la de su hermana. Fuentes cercanas aseguran que están muy unidos y que se cuentan todos sus problemas. Es evidente que le habrá ayudado a superar el bache por el que está atravesando en el teatro, pues cada vez es más grave.

Almudena Cid ha vencido a Christian Gálvez

Almudena, según los críticos, disfruta de un talento brillante encima de los escenarios, de hecho su última obra empezó siendo un éxito. El problema es que su vida sentimental se ha mezclado con la profesional y su profesionalidad se ha visto afectada. Continúa disfrutando de la misma destreza, pero ahora todo el mundo habla de sus escándalos amorosos.

| La Noticia Digital

Christian Gálvez parece que no se ha apiadado de la situación, pues sigue dando titulares que sitúan a su exmujer en el punto de mira. El presentador presume de estar enamorado de Patricia Pardo y no hay nada ni nadie que pueda robarle la ilusión. No está teniendo en cuenta las consecuencias de sus indiscreciones y el público está empezando a darle la espalda.