Pablo Urdangarin desespera a su novia tras explicar lo que sucede con el dinero

Pablo Urdangarin, el sobrino más mediático del rey Felipe VI, quiere permanecer al margen de los medios de comunicación, pero no lo consigue.

Muchos periodistas se han dado cuenta de que tiene bastantes capacidades para convertirse en una estrella y no quiere renunciar a él. La revista ¡Hola! insinuó en 2021 que el joven podría tener una novia llamada Juliana.

Pablo Urdangarin ha conquistado el corazón de los espectadores, pues ha demostrado ser una persona completamente amable y educada. Pero este carácter arrollador no es suficiente como para dejarle al margen de la crónica social y algunos medios están investigando en su vida privada.

La periodista Pilar Eyre ha desvelado cuáles son los ingresos del joven y cómo gana dinero en la actualidad.

Pablo tiene por delante una carrera deportiva bastante atractiva, pero todavía debe avanzar mucho porque actualmente no recibe ningún sueldo. Siguiendo la información de Pilar Eyre, “juega sin remuneración” y vive en una residencia de estudiantes.

Combina su pasión por el balonmano con “sus estudios en una escuela de negocios” y allí es donde ha conocido a su amiga especial.

Pablo, según los datos publicados en ¡Hola!, mantiene una relación con Juliana, pero esta información está generando mucha controversia. El portal JALEOS se ha puesto en contacto con el entorno del sobrino del rey Felipe y han descubierto toda la verdad.

Supuestamente el joven sigue siendo “un soltero de oro” y únicamente es amigo de la chica con la que se le ha relacionado.

Pablo Urdangarin depende de su madre Cristina

Pablo y Juliana están causando sensación, pues han conseguido dividir a la prensa: los que aseguran que son novios y los que niegan la mayor. Lo que sí está claro es que entre ellos existe una amistad bastante estrecha, de hecho hay fotografías que corroboran esta afirmación.

La joven es conocedora de todos los secretos de Urdangarin y sabe que no tiene tanto dinero como parece.

El jugador de balonmano, según explica la experta en Casa Real Pilar Eyre, “sigue dependiendo económicamente de su madre”. Por ese motivo vive “en la Masía de la Ciudad Deportiva” y lleva una vida completamente sencilla y discreta.

Su padre Iñaki no le puede ayudar en lo que a dinero se refiere porque “no recibe ningún ingreso desde hace años”.

El hijo de la infanta Cristina se ha convertido en una estrella y aparentemente no tendrá problemas con la prensa del corazón. Responde amable a las preguntas de todos los periodistas y muchos reporteros han empezado a marcar ciertos límites. Reconocen que él no ha cometido ningún error, así que no es justo entrar en terrenos tan pantanosos como su vida sentimental.

Pablo Urdangarin recibe dinero de Sofía

Pablo, según cuentan los periodistas de Telecinco, disfruta de ciertos privilegios gracias a la generosidad de su abuela Sofía de Grecia. La reina emérita supuestamente le manda dinero con frecuencia y se hace cargo de sus estudios, pues sabe que su situación es especial.

Iñaki y Cristina tuvieron que salir de España y se vieron implicados en un escándalo que arruinó su imagen pública.

El joven Urdangarin prefiere no entrar en detalles, pero ha atravesado circunstancias bastante complicadas por los errores de sus padres.

La revista Lecturas asegura que recibió acoso e insultos muy graves cuando era pequeño. Sus compañeros presuntamente se burlaban de Iñaki cuando este tuvo que entrar en la cárcel tras las irregularidades que cometió.

Cristina de Borbón sabe lo que han sufrido sus hijos, por eso está tan molesta con su exmarido. No entiende el comportamiento del antiguo duque de Palma, aunque no le guarda rencor.

Su entorno asegura que no le perdonará nunca, pero eso no quiere decir que el respeto haya desaparecido.