Marta Roca, la mujer de Chelo García-Cortés que estuvo enferma, vuelve a temblar

Marta Roca es conocida por ser la mujer de Chelo García-Cortés y ha protagonizado varios escándalos en Telecinco que nadie puede olvidar. Es una persona discreta que no quiere llamar la atención, pero no tuvo más remedio que pasar a primera línea y dar explicaciones. Chelo confesó que tenía una deuda importante con Hacienda, así que el matrimonio tuvo que remar a favor del espectáculo para ganar dinero.

Marta Roca concedió una entrevista en Sábado Deluxe y fue completamente sincera: habló de su enfermedad y de su situación financiera. La colaboradora de Sálvame le escondió lo que estaba pasando y cuando se enteró fue mucho peor, pues la solución era más extrema. Sin embargo, juntas lograron hacer frente al bache y en la actualidad la pesadilla no es más que un mal recuerdo.

| GTRES

Marta estaba acostumbrada a disfrutar de un ritmo de vida envidiable, pues su mujer ha ganado mucho dinero trabajando en televisión. De repente se dio cuenta de que todo había cambiado, tuvo que ajustarse el cinturón y prescindir de muchos lujos.

“Cuando Chelo me cuenta nuestros problemas económicos esto me parte el alma, me quita la ilusión y me quita la vida. Cogí una depresión, tengo ataques de ansiedad y de pánico, por eso tuve que buscar ayuda. De pronto la vida cambia y veo que no tengo dinero y para mí fue horroroso gestionar esta situación”, explicó en Sábado Deluxe.

Marta reside en una lujosa vivienda situada en Castelldefels que compró junto a la periodista en 1991. Siguiendo la teoría del portal Informalia, este inmueble es la salvación del matrimonio porque todavía siguen teniendo una deuda importante. Mientras Chelo García-Cortés siga colaborando en Sálvame no hay problema, pero nadie sabe cuanto durará el programa.

Marta Roca podría perder su lujosa vivienda

Marta, teniendo en cuenta los datos aportados en Informalia, debería estar preocupada porque su situación es bastante opaca. El citado medio ha trazado una teoría importante: Sálvame no atraviesa por un buen momento y Chelo necesita seguir trabajando. Estos nuevos problemas podrían convertirse en la pesadilla del matrimonio, quien permanecerá unido pase lo que pase.

| GTRES

García-Cortés habría puesto su casa a la venta por 1.300.000 euros y, según Informalia, este precio es “muy superior al valor de tasación”. El 2012 el exclusivo domicilio fue tasado en 711.084 euros y actualmente se ha convertido en la salvación de la periodista. “Chelo podría perder esta casa por medio de una subasta o bien venderla si así lo decide y encuentra comprador”, explican en el citado medio.

Roca ha trabajado durante mucho tiempo y ha aportado dinero a la unidad familiar, aunque actualmente se encuentra descansando. En el programa Sálvame han explicado que no atraviesa un buen momento anímico, a pesar de que está parcialmente recuperada. Lo cierto es que las declaraciones que dio durante la entrevista que concedió en Sábado Deluxe en 2019 son preocupantes.

Marta Roca estuvo al límite: “No tener ganas de vivir”

Marta ha desarrollado su trayectoria profesional detrás de las cámaras, pero no tuvo más remedio que hacer un esfuerzo y salir a la luz. Se dio cuenta de que era un personaje buscado y decidió participar en los programas de Telecinco para ganar dinero. Fue completamente sincera y asumió que había tenido una enfermedad mental provocada por su situación económica.

“Tuve la sensación de no tener ganas de vivir. Ahora no, pero sí la tuve. No podía salir de la puerta de mi casa ni coger el coche”, explicó con total sinceridad.

Roca es consciente de que los problemas no han desaparecido, aunque Chelo García-Cortés está haciendo todo lo posible para solucionarlos. Las últimas informaciones podrían haber hecho temblar a la pareja, pero de momento la tragedia está bloqueada. Chelo sigue ganando dinero en Sálvame y mientras siga así podrá hacer frente a todos sus pagos, el resto son solo teorías.