José Antonio Avilés, en apuros tras reunirse con el hombre que le habló de la cárcel

José Antonio Avilés es uno de los tertulianos más controvertidos de Telecinco y ha conseguido ganarse un hueco en el programa Viva la Vida. Actualmente este espacio es uno de los proyectos más exitosos de la cadena, así que está completamente orgulloso de formar parte del equipo. El problema es que se ha incorporado un nuevo colaborador que podría eclipsar su presencia en plató.

José Antonio Avilés ha descubierto que un reportero de la agencia Europa Press ha fichado como polemista del programa de Emma García. “Este extremeño se ha convertido en el rey de la calle y está tarde se incorpora al equipo de Viva la Vida”, explican. El joven se llama Sergio Pérez y en poco tiempo se ha convertido en la nueva promesa de Telecinco.

| Mediaset

José Antonio cobró mucho peso en la cadena porque se convirtió en la estrella de Supervivientes 2020, pero recibió una infinidad de críticas. El tertuliano estaba envuelto en varios escándalos que no le dejaron en buen lugar y reconoció que había mentido más de la cuenta. El programa Sálvame realizó una investigación y aseguró que podría tener problemas legales bastante serios.

José Antonio atravesó un momento delicado porque no estaba acostumbrado a lidiar con determinadas situaciones. En esas circunstancias coincidió con Sergio Pérez, su nuevo compañero de Viva la Vida, y tuvieron un encuentro desagradable. El periodista de Europa Press le preguntó por su posible entrada en prisión, pues era un rumor que circulaba con fuerza, y Avilés le marginó.

“Él venía con muchísimo revuelo, hizo dos o tres galas y yo le pregunté todo lo que había salido, pero se enfadó. Le pregunté si tenía miedo de entrar en prisión”, reconoce Sergio ante la atenta mirada de la presentadora Emma García.

José Antonio Avilés, acusado de estar celoso de Sergio

José Antonio ha demostrado estar plenamente capacitado para ser colaborador de televisión, pues tiene mucho carisma y ganas de aprender. En su momento su presencia en plató generaba polémica porque dijo que era periodista y después reconoció que no tenía dicha formación. Pero nadie puede negar que maneja muchos datos sobre los personajes del momento y que ofrece noticias importantes.

| GTRES

Avilés no es un simple tertuliano, también se ha convertido en un rostro perseguido por los paparazzis, por eso conoce a Sergio Pérez. “He coincidido un par de veces con él, cunado el tema de Iker y Sara, que cobró más actualidad”, explica el nuevo tertuliano. El resto de colaboradores han especulado con la posibilidad de que el de Córdoba tenga celos de la nueva promesa de Telecinco.

Sergio quiere empezar con buen pie su nueva aventura profesional y no ha hablado mal de Avilés, pero ha sido sincero. Emma le ha preguntado por el trato que el colaborador ofrece a los reporteros y ha respondido: “No nos evitó, pero me tiene inquina”. El cordobés asegura que no quiere hablar con los paparazzis porque prefiere hacerlo en su programa.

José Antonio Avilés ha dado grandes exclusivas

José Antonio ha dejado atrás los escándalos que marcaron su pasado y se ha convertido en un polemista de primera categoría. Es uno de los pocos informadores que ha logrado hablar con Isabel Pantoja en los últimos tiempos, una misión complicada de conseguir. Es posible que Sergio Pérez quiera seguir los pasos de su compañero, aunque el joven también es un gran profesional.

▶️ ¡QUE DINERAL! Los sueldazos de algunos colaboradores de Viva la Vida

Sergio se ha convertido en el centro de atención de Viva la Vida, pues trabaja en una agencia y conoce a muchos rostros conocidos. “Al principio con Terelu fue complicado porque yo sé que soy pesado muchas veces y a lo mejor puedo incomodar”, comenta en el programa.

Emma García pensaba que nunca había coincidido con su nuevo colaborador, pero se equivocaba y él le ha refrescado la memoria. “He intentado entrevistarte, pero no lo he conseguido porque ibas en coche”.