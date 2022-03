Marta, la mujer que puede dejar a Alonso Caparrós sin su mujer y sus hijos

Alonso, además de ser presentador y colaborador, se ha convertido en los últimos tiempos en el protagonista de las noticias. Su tormentosa relación con las drogas y cómo eso afectó a su familia es algo ya conocido por todos.

El relato de Alonso Caparrós le ha valido para redimirse y convertirse en todo un ejemplo de superación. Dejar atrás un pasado así no es nada fácil.

Ahora, recuperado, con trabajo y estabilidad profesional y personal, pudiera parecer que estaba abocado a una vida aburrida. ¡Para nada! Las aguas vuelven a agitarse en el mundo Caparrós.

Alonso, un conquistador al que vuelve su pasado

La noticia estalló en el propio plató de Sálvame, el programa para el que colabora habitualmente. Alonso rápidamente mostró su malestar y descontento por el cebo que se emitió. Sin embargo, también admitió estar tranquilo al no reconocer a la mujer que salía en las imágenes.

La protagonista se trataba ni más ni menos que de Marta de Pablo. Esta mujer ya resulta un rostro conocido para la audiencia. Aunque no por los motivos más idóneos.

A pesar de su dilatada trayectoria en radio y televisión, se la conoce principalmente por sus intervenciones en el plató de Sálvame. Y es que, Marta no ha dudado en visitar este programa para hablar de sus supuestas relaciones con Bigote o Carlos Larrañaga.

| Mediaset

Alonso Caparrós siempre ha presumido de haber sido un auténtico conquistador. Yola Berrocal, Esther Arroyo o la mismísima Terelu Campos fueron algunas de las mujeres que no se pudieron resistir a sus artes de seducción.

No obstante, esa fama de galán ya forma parte de su pasado. Desde hace casi diez años mantiene una sólida relación con Angélica Delgado.

La cual no solo ha colmado de amor a Caparrós, sino que también ha sido la responsable de mejorar la relación con sus hijos.

| Telecinco

Sin duda, Angélica se trata de uno de los pilares más importantes de la vida de Alonso Caparrós.

En una entrevista telefónica, Marta afirmaba que había mantenido una relación de varios meses con el colaborador. Asimismo, destacó de él que era muy mujeriego, pero que también tenía una gran sensibilidad.

La llamada que inquieta a Alonso

El primer instinto de Alonso cuando ha conocido la existencia de esta noticia ha sido acordarse de su mujer Angélica. "Maldita la gracia que me hace porque hace poco pasó lo mismo y me llevé un disgusto y se lo llevó mi mujer". De esta forma, dejaba claro que no quería volver a revivir una situación así.

Tampoco dudó en llamar a la propia afectada para ponerla sobre aviso, como así lo confirmó Rafa Mora. "Ha llamado a su pareja y la cara de Alonso era un poema, lo he visto bastante afectado" decía el extronista de MYHYV.

Como se puede presuponer, la integridad de su matrimonio y vida familiar es lo que más preocupa a Caparrós en estos momentos.

| GTRES

En su intervención, Marta fue contundente, se había enamorado de Alonso y viceversa. Algo que contrasta bastante con la rotunda negación del presentador sobre la identidad de ella.

"Lo digo con cuidado porque sé que luego se indigna la gente, pero es que no tengo ni idea. No quiero ofenderte, pero da más detalles porque no me acuerdo". De esta manera, Alonso Caparrós mostraba su desconcierto y desconocimiento ante la situación.

Laura Fa, por su parte, intentó aportar algo de sensatez al tema. La colaboradora quiso tranquilizar a Alonso Caparrós diciéndole que, si es alguien de su pasado, no debería preocuparse por ello.

No obstante, Jorge Javier Vázquez no dudó en contradecir sutilmente sus palabras, insinuando que ese no era el caso.