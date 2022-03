Alonso Caparrós perdió a su familia mientras volvía adicta a la mujer que conoció

Alonso Caparrós ha trabajado duro para superar su pasado y derrotar a todos los fantasmas que le atormentaron durante tanto tiempo.

El presentador más popular de la pequeña pantalla es un ejemplo de superación y constancia y muchos famosos deberían aprender de su ejemplo. Hace un tiempo confesó que había sido adicto a las drogas, ya no queda nada de aquello y quiere que el público aprenda del error.

Caparrós disfruta de un talento especial para el mundo de la comunicación, pues su padre ha sido uno de los grandes maestros del negocio. Por ese motivo ha sabido explicar a la perfección el infierno en el que estuvo inmerso y cómo logró salir del mismo.

Según va siendo consciente de algunas cosas que hizo las va contando para sanar heridas que parecen incurables.

| Cedida

Alonso, durante una de sus colaboraciones en el programa Sálvame, confesó que había cambiado la vida de una mujer de forma radical.

No pudo contener el llanto porque asegura que todavía no se ha perdonado y que dicho atrevimiento le generó unas consecuencias terribles. El presentador ha narrado sus episodios más oscuros en Un trozo de cielo azul, un libro que está sirviendo de ejemplo para mucha gente.

Alonso, haciendo gala de la honestidad que siempre le ha caracterizado, desveló lo mal que se portó con algunas mujeres que le rodeaban.

Especialmente con una a la que yo enganché al mundo de las drogas, como ella misma me explicó. Ella me ha perdonado, pero yo no he podido hacer lo mismo”, deslizó en 2020 mientras lloraba desconsolado.

Alonso Caparrós perdió a su hermano Andrés

Alonso siempre ha sido sincero con el público, pues sabía que la mejor forma de recuperar su posición social era ser honesto y directo.

Sus adicciones le hicieron desaparecer de los medios de comunicación, pero se dio cuenta del problema y no paró hasta solucionarlo. A Telecinco regresó gracias al concurso Gran Hermano VIP y a partir de entonces ha permanecido en la cadena.

Caparrós recibió un mensaje importante: la mujer a la que, según él, había hecho sufrir le había perdonado.

El problema es que el presentador no termina de superar determinados traumas y parece que algunos miembros de su familia tampoco. Es el caso de su hermano Andrés, quien también se dedica al mundo del espectáculo.

“Hace nos meses Andrés me dijo que no quería hablar más conmigo, pero no me explicó el motivo y todavía no lo hemos hablado. Con todos mis hermanos he hablado sobre cómo les afectó mi infierno, pero con él no lo he hecho y ahí puede estar la clave”.

Estas declaraciones, reproducidas en Sálvame, cortaron el aliento del equipo de Jorge Javier Vázquez.

Alonso Caparrós ha ayudado a mucha gente

Alonso ha cometido errores bastante serios en el pasado, pero también ha hecho muchas cosas buenas que su entorno no olvida.

Estuvo un tiempo lejos de su familia, aunque todos han comprendido que las circunstancias que atravesaba eran delicadas. El colaborador ha narrado su infierno en Un trozo de cielo azul y el público está aprendiendo de su espíritu de superación.

Caparrós siempre ha sido sincero, pues sabe que es la única forma de perdonarse y de entender que ha estado mucho tiempo enfermo.

“En los últimos tiempos la gente se espantaba al verme llegar, pero ese no es el peor de los infiernos, es otro muchísimo peor. En esos rostros de la gente había súplica, una espera de entendimiento que en ese momento no tuve”.

El presentador ha pedido perdón a todas las personas que salieron perjudicadas de sus adicciones. “Quiero disculparme con todas esas chicas que pasaron esa época a mi lado”, deslizó en Sálvame bastante afectado.

Las perjudicadas ya han olvidado el problema, pues saben que el causante del mismo está completamente arrepentido.