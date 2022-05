Marta López huye de España para no enfrentarse al engaño que acaba con todo

Marta López Álamo trabaja como modelo e influencer, así que no necesita a su novio Kiko Matamoros para llamar la atención de la prensa. Quiere llevar una vida tranquila porque sabe que muchas marcas le piden discreción y quiere ser imagen de empresas respetadas. Sin embargo, sus enemigos le están dificultando este camino y cada vez se conocen más detalles sobre su supuesta obsesión.

Marta López Álamo ha sido acusada de tener fijación por Makoke, la exmujer de Kiko, de hecho hay pruebas que demuestran este problema. La colaboradora de Viva la Vida ha aportado una serie de mensajes en los que se aprecia el excesivo interés que Marta tiene por ella. La modelo asegura que estos textos han sido manipulados, que alguien quiere engañar para hacer daño.

Marta López está asustada porque sabe que el engaño puede acabar con su carrera, pero no quiere entrar en detalles que pertenecen a su intimidad. Ha decidido que se marchará de España para huir de la polémica cuando Kiko Matamoros regrese de Supervivientes. Piensa que lo mejor para ellos es recuperar el tiempo perdido en algún destino paradisíaco, así que harán un viaje en los próximos meses.

Marta López es íntima amiga de Alejandra Rubio, quien ha aprovechado su presencia en Viva la Vida para explicar lo que ha sucedido. Asegura que la modelo nunca le ha mandado un mensaje a nadie para pedirle información sobre Makoke y que las pruebas están manipuladas. La exmujer de Matamoros asume que le pueden haber engañado, pero insiste en que Marta tiene cierta fijación con ella.

Alejandra pone la mano en el fuego por su amiga y garantiza que nunca ha escrito a nadie para hacerse con la ropa de Makoke. “Ya te digo yo que Marta no va a pedir tu vestido y si ha escrito a algún restaurante puede ser casualidad. Vamos todos a los mismos restaurantes, es una tontería enorme porque los mensajes son falsos”, explica la hija de Terelu Campos.

Marta López explica por qué quiere marcharse

Marta López Álamo ha ganado mucho peso en las redes sociales desde que sale con el colaborador de Sálvame. Ha usado su cuenta de Instagram para dejar claro el motivo por el que no quiere entrar en conflictos con Makoke. Recuerda que en los últimos meses ha acudido a Telecinco para defender a Kiko y no para generar conflictos ni alimentar guerras pasadas.

“Creo que si estáis siguiendo un poco mis participaciones en los debates estaréis viendo que no me estoy metiendo en temas ajenos. No porque no tenga opinión, sino porque no me apetece darla en público, no es mi tema ni creo que me incumba ni corresponda darla. Si hay algo que tenga que ver con él lo comentaré”, declara la modelo en sus redes sociales.

Marta ha desvelado que quiere marcharse cuando Kiko Matamoros regrese de Supervivientes porque ambos necesitan desconectar. “Hay mucha gente que me dice que nos pegaremos un viajazo y seguramente nos pegaremos un viajazo en agosto”. El tertuliano está tremendamente agradecido porque sabe que su novia está haciendo un gran esfuerzo.

Marta López Álamo cuenta la verdad: “Tengo muchas ganas”

Marta sabe que alguien ha engañado a Makoke, un engaño que ha acabado con la credibilidad de la colaboradora. No comprobó si los mensajes que había recibido eran fiables y los mostró en público acusando a la modelo de estar obsesionada.

Marta López prefiere no responder, pero sí ha explicado lo que hará con Kiko para recuperar el tiempo perdido. “Cuando salga me apetece estar con él en casa, disfrutar de la rutina, tengo muchas ganas”, ha contado en un tono muy emotivo. Han luchado contra viento y marea por la relación y no consienten que nadie ponga en peligro lo que ha conseguido.