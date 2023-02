José Fernando reaparece muy cambiado y confiesa lo que nunca dijo

Ayer fue una noche muy especial para la familia Ortega. Gloria Camila celebró por todo lo alto la fiesta de su 27 cumpleaños. Como era de esperar, su hermano, José Fernando Ortega, no quiso perderse la fiesta de su hermana. Eso sí, el joven reapareció muy cambiado.

Y es que José Fernando estaba de lo más emocionado y feliz por el cumpleaños de su hermana, y no pudo evitar mostrarse muy sentimental al dedicarle unas emotivas palabras a Gloria Camila. El joven no es muy dado a hablar públicamente, más bien todo lo contrario, pero ayer era una ocasión muy especial.

El hijo de José Ortega Cano confesó unas palabras su hermana ante todos los asistentes. Unas palabras que nunca antes había pronunciado ante un micrófono y que le valieron los aplausos de los invitados.

José Fernando Ortega reaparece en el cumple de Gloria

José Fernando Ortega no quiere saber nada de los medios de comunicación. El joven se alejó por completo de todo lo relacionado con la televisión y se desvinculó por completo de ese mundo. Pese a las grandes ofertas que ha tenido para hablar, él siempre lo ha rechazado.

En los últimos tiempos, todo lo que sabíamos de él era por su hermana. Gloria ha sido la encargada de hablar públicamente de cómo se encontraba su hermano. Sin embargo, anoche había una celebración muy especial que José Fernando no podía perderse.

Era la gran celebración de su hermana Gloria. Por todos es conocido que Gloria y José Fernando tiene una gran unión y, pese a lo duro que han sido los últimos tiempos a nivel mediático, ellos siempre han permanecido unidos. José Fernando siempre ha contado con el apoyo de su hermana en los momentos más duros de su vida.

Por ello, el joven reaparecía en la fiesta de cumpleaños de su hermana. El joven reaparecía de lo más cambiado, ya que mostró su lado más sentimental.

El hijo de Ortega Cano se aventuraba a confesar lo que nunca había contado ante un micrófono. Todos los invitados estaban muy centrados en las palabras de José Fernando, ya que era la primera vez que hablaba públicamente. Y es que el mensaje que trasmitió a su hermana no podía ser más sensible y delicado.

“Bueno, quería expresar mis sentimientos hacia ti, Gloria. Porque me has estado apoyando toda mi vida, durante muchos años. Nunca me has dejado solo, hemos superado muchos baches juntos”, comenzaba comentando José Fernando.

Los invitados inundaron la sala en aplausos ante una Gloria Camila totalmente emocionada con las palabras de su hermano.

“Esta noche quería expresarte que te quiero mucho y que cumplas muchos años más, y que siempre sea con toda esta gente”, concluía José Fernando.

Gloria Camila, abrumada por las muestras de amor

No cabe duda de que Gloria Camila no olvidará la pasada noche, ya que las muestras de amor que recibió fueron incontables. Los últimos tiempos no han sido nada fáciles para la hija de Rocío Jurado, sobre todo a nivel mediático.

La influencer también optaba por abandonar los medios de comunicación, puesto que veía como su salud mental se ponía en jaque. Afortunadamente, Gloria cuenta con el apoyo de los suyos, y estos han sido el gran motor que le ha ayudado a seguir hacia delante.